Campionati Italiani Senior di pentathlon, Avia Pervia bronzo a squadre

Lo scorso weekend, nella capitale, si sono svolti i Campionati Italiani senior, prima gara della stagione 2020 e cha ha visto gli atleti dell’Avia Pervia - Pentathlon Moderno Modena contendersi importanti piazzamenti. A capitanare la squadra c’era il sempreverde Nicola Benedetti, mai domo e sempre molto deciso a non lasciare la sua leadership nazionale senza dare il meglio di se. A completare la squadra c’era Riccardo Agazzotti, alla prima uscita nella categoria senior e lo junior Federico Alessandro. Per i tre componenti della squadra si sono fatte registrare ottime performance.

Peccato che a causa di un infortunio Federico Alessandro non abbia potuto finire la sua competizione. Nonostante ciò, grazie comunque all’elevato livello prestativo messo in campo, la squadra ha potuto conquistare un importante bronzo in apertura di stagione. A prendere parte alla stessa manifestazione anche Giorgia Agazzotti, Emma Rossetto e il neoacquisto Johanna Jogisu, atleta estone che per questa stagione vestirà i colori modenesi. Per tutte e tre si è trattato di un debutto agonistico per testare il percorso di lavoro intrapreso e valutare lo stato di forma: infatti per loro, appartenenti alla categoria Allieve, si è trattato di confrontarsi con le atlete della categoria senior (ben due categorie avanti alla loro). Ottimi comunque i riscontri e buone le sensazioni che hanno dato fiducia e qualche certezza in più in previsione dei prossimi appuntamenti di categoria.

Parallelamente al Campionato Senior si è disputato un Criterium nazionale per la categoria Ragazzi. In questo contesto, Elisa Sala e Edoardo Gilioli, si sono confermati essere i migliori conseguendo entrambi l’oro. Elisa, dopo essersi migliorata nella prova di nuoto, ha fatto terra bruciata nella prova di laser-run infliggendo un minuto di distacco alla seconda in classifica. Per Edoardo, non brillante nella prima prova, ha dato il meglio di sé rimontando dal decimo al primo posto grazie alla prova di laser-run. Un inizio di stagione di buon auspicio per questi giovani atleti ma che non permette di allentare l’attenzione in vista dei prossimi appuntamenti.

