Axys Zola - Modena 0 - 5 | Ferrario porta a casa il pallone

IL MATCH - Partita bloccata tra Axys Zola e Modena che dimostrano di avere buone idee e giocatori di qualità, ma non riescono ad incidere nei momenti decisivi. Grande numero di Rabiu al 7’ che recupera un pallone sulla trequarti con grande velocità e si lancia verso la rete poi nel tentativo di tirare regala il pallone al difensore avversario. Poi un paio di tiri di Cozzolino che impensieriscono i canarini, ma non sono troppo pericolosi e si spengono sul fondo. Al 28’ Ferrario salta benissimo in area ma Bagaglini ha la meglio e riesce a mandare in out. Al 39’ è Ferrario a portare in vantaggio il Modena con un bel tocco di prima su cross perfetto di Sansovini. Passano solo 4 minuti e di nuovo Sansovini dalla destra si libera di un avversario e crossa sul secondo palo dove Ferrario viene lasciato solo e può segnare la doppietta ancora con un tocco di prima per appoggiare la palla in rete. Al 61’ ancora Ferrario regala una gioia ai tanti tifosi gialloblù presenti al campo di Sasso Marconi: Rabiu al volo dalla trequarti la butta in mezzo dove Ferrario si smarca sul filo de fuorigioco e ha tutto il tempo di stoppare e calciare per il 3-0 del Modena. Al 78’ Lauria cerca un pallonetto dal limite a porta vuota, ma Bagaglini sulla linea riesce a intercettare il pallone buttandolo fuori. Ci pensa allora Rabiu al 79’ calciando a sorpresa rasoterra dal limite e battendo Bruzzi. All'ultimo secondo arriva anche il gol di Baldazzi con gli avversari completamente scoperti.

AXYS ZOLA (4-4-2): Bruzzi; Bagaglini, Cestaro, Ben Bahari, Fiore (55′ Tonelli); Mantovani, Marchetti, Scalini (De Pietri), Fabbri (76′ Salvatori); Caprioni, Cozzolino (82’ Minghetti). A disp.: Celeste, Gabrielli, Cocchi, Bagatti, Galanti. All.: Cristiani

MODENA (4-2-3-1): Dieye 6; Ndoj 6.5 (79′ Cortinovis s.v.), Dierna 6.5, Perna 6.5, Zanoni 6.5; Pettarin 6, Rabiu 7.5; Baldazzi 6.5, Boscolo Papo 6 (74′ Lauria s.v.), Sansovini 7 (58′ Montella 6); Ferrario 8 (69′ Ferretti s.v., 85’ Bellini s.v.). A disp.: Piras, Gozzi, Messori, Parisi. All.: Apolloni

ARBITRO: Sig. Virgilio di Trapani

RETI: 39′ Ferrario, 43′ Ferrario, 61′ Ferrario, 80′ Rabiu, 94' Baldazzi

NOTE: ammoniti Bagaglini, Cestaro.