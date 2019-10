Goliardia pre-derby a Carpi, Dorando Pietri in gialloblu

Non è un vero derby sportivo se non condito da una sana e goliardica rivalità. In vista della partita Carpi-Modena di questa sera allo stadio Cabassi, la scorsa notte quanche tifoso canarino ha deciso di uscire per una sortita in "terra carpigiana" e ha depositato una bandiera gialloblu sulle spalle della statua dedicata a Dorando Pietri, situata nella rotatoria lungo la principale arteria di accesso alal città.