Basket, la sconfitta contro Bertinoro condanna la Psa alla retrocessione

Niente impresa per la Psa che cede nella seconda sfida-spareggio play out contro Bertinoro e abbandona la Serie c Silver concludendo la stagione con un’amara retrocessione. La decisiva gara contro Bertinoro inizia con il piglio giusto e Modena, armata di una grande difesa, che fa da contraltare ad un attacco in difficoltà, parte bene chiudendo il terzo quarto sul 7-13. Sembra il preludio di una gara da vivere in fuga ed invece i romagnoli reagiscono ed effettuano il sorpasso nel finale di secondo quarto, andando al riposo sul 28-23, mettendo a referto un parziale di 8-0.

Nella ripresa Bertinoro mette la freccia, trova la chiave per mettere in difficoltò la difesa modenese ed allunga, rendendo vani i continui tentativi di reazione di Pederzini e compagni. La difficoltà al tiro (20/60 dal campo) e a cronometro fermo permettono alla “Gaetano Scirea”, al quale viene permesso di interpretare un basket energico e muscolare, di chiudere il terzo quarto sul 54-41. Modena tenta la disperata reazione ma i problemi di falli di Pederzini e Vucinovic e la stanchezza generale impedisce ai ragazzi di coach Spettoli di completare la rimonta. Nonostante l’iniziale parziale di 0-4 Modena chiude in ritardo, all’ultima sirena di 13 punti, e certifica la propria retrocessione in Serie C Silver.

Oggi sfida decisiva fra San Marino e Bertinoro: chi vince mantiene la categoria, chi perde raggiunge la Psa in gradino più sotto.

TABELLINO

Bertinoro vs Psa Basket Modena 61-53 (7-13; 28-23; 54-41)

Bertinoro: Frigoli 19, E. Soflrizzi, Cristofani, Zoboli, Ruscelli, Ravaioli, Malvolti 6, Del Zozzo, Biandolino, Godoli 7, Bracci 19, E. Solfrizzi 10. All. Selvi

Psa Modena: Cappelli 2, Vivarelli N.e., Pederzini 15, Basilicò, Riccio, Ghedini 7, Tamagnini 2, Nasuti, Riguzzi 10, Vucinovic 6, Franko 11. All. Spettoli