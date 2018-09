I mezzofondisti modenesi Francesca Bertoni e Alessandro Giacobazzi arruolati dall'Aeronautica Militare

Due atleti della Fratellanza sono stati arruolati dal Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Francesca Bertoni e Alessandro Giacobazzi dopo raggiungimento dei grandi risultati di questi ultimi anni sono riusciti a fare della propria passione il mestiere della loro vita. L’arruolamento con il titolo di “Aviere Scelto” vedrà il trasferimento dei due mezzofondisti pavullesi dalla Fratellanza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica per poi tornare a difendere i colori di casa in alcune occasioni speciali come i Cds su pista, per esempio.

Insieme a Francesca Bertoni, specialista dei 3000 metri siepi e al giovane maratoneta Alessandro Giacobazzi sono stati arruolati anche Federico Cattaneo, velocista proveniente dalla Riccardi di Milano e Osama Zoghlami, siepista proveniente dal Cus Palermo. Sempre nel corso di questa settimana sono stati arruolati atleti in diverse specialità sportive come la ginnastica ritmica, lo sci nordico, la scherma il tiro con l’arco e il tiro a volo. Questa mattina i neo-arruolati hanno partecipato insieme agli altri militari all’alza bandiera e domani saranno protagonisti della vestizione e lasceranno il Centro Sportivo di Vigna di Valle dove è avvenuto l’arruolamento per una visita a Roma

Francesca Bertoni e Alessandro Giacobazzi si sommano ai tanti atleti di Casa Fratellanza che si sono arruolati nelle forze militari negli anni passati. Basti pensare alla neocampionessa italiana sui 400 metri Raffaella Lukudo e alla mezzofondista Christine Santi, in forza all’Esercito. Anche al maschile il Campo Scuola ha dato buoni frutti con Matteo Rubbiani per tanti anni portacolori dell’Aeronautica e pluricampione italiano di salto con l’asta. Nel mezzofondo Matteo Villani, in gara alle olimpiadi di Pechino, in forza ai Carabinieri e ad Andrea Uccellari, grande protagonista della scuola del mezzofondo della Fratellanza, ora protagonista del panorama internazionale ed olimpico triathlon nonché portacolori delle Fiamme Azzurre.