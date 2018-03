Basket, la Psa Modena si ferma in casa di Bologna

La Psa Modena gioca in maniera gagliarda in casa di Bologna Basket 2016 ma è costretta a cedere con il punteggio di 75-63. I padroni di casa, trascinati da Cortesi e Fin (autori di 32 punti in due) colgono due punti importanti che valgono il consolidamento del quinto posto, a -4 dai "cugini" della Salus Pallacanestro Bologna s.s.d.r.l.

Ai ragazzi di coach Spettoli rimane una buona prestazione vissuta perennemente a contatto di una delle compagini meglio costruite del Girone Emiliano Romagnolo della Serie C Gold. Inizio di gara altamente equilibrato con i felsinei capaci soltanto nel finale di piazzare il "break" decisivo per chiudere avanti, sul 26-19, il primo quarto. Nel secondo parziale il divario si consolida sino al +9 (42-33) che manda le squadre negli spogliatoi, all'intervallo lungo. Nella ripresa la Psa prova a rientrare in partita ma gli sforzi degli "arancioni" non vengono premiati con il punteggio che, alla terza sirena, vede Bologna avanti di lunghezze, sul 61-50. Nell'ultimo quarto la rimonta non riesce e Bologna Basket 2016 festeggia, davanti al proprio pubblico due punti meritati. Nella Psa ottima prova di Maurizio Nasuti, autore di 12 punti con un invidiabile 100% dal campo con un 1/1 da tre, 2/2 da due ed un 5/5 a cronometro fermo. Bene anche il neo arrivato Matej Franko, top scorer del match con 19 punti. Segnali positivi per una compagine che si prepara al meglio alla "bagarre" playout.

TABELLINO

Bologna Basket 2016 vs Psa Modena 75-63 (26-19; 42-33; 61-50)

Bologna Bk2016: Drago, De Pascale 9, Poluzzi 8, Guerri 3, Fin 15, Cerulli 2, Legnani 8, Cortesi 17, Brotza 6, Bertuzzi 7, Brigotti. All. Lolli

Psa Modena: Vivrelli n.e, Pederzini 6, Basilicò 1, Riccio, Tamagnini, Nasuti 12, Ekwueme n.e, Riguzzi 11, Vucinovic 14, Cappelli, Franko 19, Stucchi n.e. All. Spettoli