Bologna Sassuolo 1 - 2 | I neroverdi rischiano nel finale ma vincono ancora

Vince ancora il Sassuolo che fa tre vittorie consecutive rafforzando la propria posizione e affermando le proprie qualità. QUesta sera domina a Dall'Ara contro il Bologna e rischia qualcosa nel finale concedendo agli avversari di riaprire il match.

IL MATCH - Brivido poco dopo il fischio d'inizio: dopo appena un minuto Palacio calcia forte e colpisce la traversa in pieno. Questa occasione fa risvegliare subito il Sassuolo che prende le redini del gioco creando tante azioni offensive, spesso anche pericolose, ma nessuna abbastanza da cambiare il risultato nella prima mezzora. AL 25' ci prova Haraslin dal limite, ma il pallone sfiora il palo e termina sul fondo; stessa sorte per il pallone calciato da Berardi sugli sviluppi di un corner al 30'. Il risultato cambia al 41' quando Muldur dalla destra trova un traversone preciso per Berardi dalla parte opposta del campo che salta un avversario e col destro calcia a incrociare battendo Skorupski. C'è poi ancora tempo per una parata del portiere rossoblu su un tiro insidioso di Caputo prima che finisca il primo tempo. Nella ripresa la prima occasione è dei padroni di casa con Barrow che riceve il pallone sul dischetto e calcia, ma non trova lo specchio della porta per poco. Al 56' arriva il raddoppio dei neroverdi: Defrel per vie centrali anticipa i difensori e calcia ma trova Skorupski che non riesce a trattenere perché gli vola addosso Caputo spinto da un avversario, il pallone allora arriva ad Haraslin che stava arrivando dalle retrovie e può calciare a porta praticamente vuota. Non succede praticamente più niente fino al 91' quando il Bologna la riapre con Barrow che da pochi metri dalla porta calcia e fa tremare il Sassuolo. Il finale è incandescente con i padroni di casa che spingono per cercare il pareggio che però non arriva.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Schouten (74' Baldursson), Medel (62' Dominguez), Svanberg (61' Sansone); Orsolini (74' Olsen), Palacio (83' Cangiano), Barrow. A disp.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Danilo, Corbo, Krejci, Juwara. All.: Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso (72' Ferrari), Rogerio; Magnanelli, Locatelli (81' Magnani); Berardi (80' Bourabia), Defrel (72' Traorè), Haraslin (65' Boga); Caputo. A disp.: Pegolo, Kyriakopoulos, Marlon, Toljan, Ghion, Manzari, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Fourneau

RETI: 41' Berardi, 56' Haraslin, 91' Barrow

NOTE: ammoniti Medel, Haraslin, Denswil, Dijks, Muldur. Espulso Mihajlovic.