Bologna Sassuolo 2 - 1, le pagelle | Bene Consigli, Babacar sgomita

I MIGLIORI – Consigli 6,5: ha tenuto in piedi il Sassuolo nei momenti di maggiore difficoltà evitando in un paio di circostanze il raddoppio rossoblù. Babacar 6,5: voto elargito per la capacità di farsi trovare pronto al momento del gol e un premio per “benedire” la sua prima presenza nel tabellino dei marcatori in salsa neroverde.

I PEGGIORI – Goldaniga 5,5 L’espulsione per dpppia ammonizione lascia i neroverdi in 10 nelle calde fasi finali, un attimo prima della “gemma” di Pulgar. Ma il voto più basso spetta all’arbitro Tagliavento che si inventa il fallo che determina l’espulsione. Da Peluso (ammonito quasi subito) ci si aspetta un contributo maggiore, è apparso timoroso di beccarsi un altro cartellino giallo e quindi frenato nelle due fasi.

BOLOGNA: Mirante 6,5 Krafth 5,5, De Maio 6, Gonzalez 5,5, Torosidis 5,5 (Helander sv); Dzemaili 6 (Krejicì 6), Pulgar 6,5, Poli 6,5; Falletti 5 (Avenatti 6), Destro 6, Di Francesco 6. All.: Donadoni 6.

SASSUOLO: Consigli 6,5; Lirola 6,5 Goldaniga 5,5, Acerbi 6, Peluso 6; Missiroli 6, Magnanelli 6, Duncan 6 (Mazzitelli 6), Berardi 6,5, Babacar 6,5 (Ragusa sv), Politano 6,5. All.: Iachini 6,5.

Arbitro: Tagliavento 5,5.