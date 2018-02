Bologna-Sassuolo 2 - 1 | Il Sassuolo spreca, la beffa arriva all'87'

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Il Sassuolo perde a tre minuti dalla fine al Dall’Ara di Bologna grazie ad una punizione di Pulgar (con Goldaniga espulso ingiustamente, intervento sul pallone) che pesca l’incrocio e lascia ai rossoblù tre punti che erano ampiamente alla portata, dopo aver disputato un ottimo secondo tempo e rammaricandosi ancora una volta della sua cronica incapacità offensiva. Solo quindici gol dei neroverdi in tutta la stagione non fotografano il potenziale a disposizione di Iachini che potrà, è vero, tenersi la prestazione, ma non potrà non prendere atto di quella che è a tutti gli effetti una beffa. Vince il Bologna, perde il Sassuolo.

Iachini non presenta sorprese e schiera l’undici annunciato. Ovvero Babacar terminale offensivo, supportato da Berardi (a destra) e da Politano. Mediana con Magnanelli nel cuore del gioco, insieme a Missiroli e Duncan. Bologna senza gli squalificati Masina, Mbaye e Palacio, manca pure Verdi che fece gol nella passata stagione. Il tridente di Donadoni presenta Falletti e Di Francesco insieme alla punta centrale Destro.

Un po’ distratto il Sassuolo nelle primissime fasi. Dopo appena 11 secondi il Sassuolo già concede una palla gol ai rossoblù di casa, bravo Consigli a chiudergli lo specchio in presa bassa. Al 2’ un destro di Di Francesco a sfiorare il palo alla destra del portiere neroverde. Terza palla gol dei felsinei al 6’, Consigli si oppone alla conclusione ravvicinata di Destro. I neroverdi versione belle statuine passano alla cassa al 12’, lasciando filtrare impunemente un cross di Dzemaili sul quale è bravo e lesto l’ex Poli a girare sul secondo palo. Bologna meritatamente in vantaggio. Il Sassuolo è costretto a cambiar marcia, serve ben altro ritmo e un’aggressività totalmente diversa per rimettere in piedi il match. Al 20’ Goldaniga recupera palla e fa partire Berardi, che chiede a Lirola il “dai e vai”, prima di servire Politano in velocità, conclusione tra le braccia di Mirante. Al 28’ su cross dalla sinistra di Politano, tacco volante di Babacar tanto spettacolare quanto debole, per la comoda parata di Mirante. Il Bologna torna pericoloso al 35’ con una sventola a rientrare di Dzemaili, Consigli tiene in partita il Sassuolo con un grande intervento. I neroverdi agguantano il pari al 38’: Berardi dal corner, scambio con Politano e cross, la difesa del Bologna pasticcia e scherza col fuoco, Babacar raccoglie il pallone “dalla spazzatura” e lo scaraventa in porta. Primo gol del senegalese con la maglia neroverde e gara rimessa in equilibrio, col Sassuolo che recupera fiducia e mette i brividi in un’altra circostanza alla balbettante difesa di casa con Berardi.

Il Bologna ci riprova, ad inizio ripresa al 4’ è ancora Consigli a respingere una spettacolare mezza rovesciata di Destro dopo che Goldaniga aveva anticipato di un soffio Di Francesco. Il Sassuolo sfiora l’1-2 con Duncan al 9’ che arriva “a rimorchio” su bella iniziativa di Politano, concludendo di poco alto sulla traversa. Il pubblico bolognese comincia a rumoreggiare. Sempre Politano all’11’ che imperversa dall’out mancino, palla in mezzo per Babacar che si coordina bene ma il suo diagonale finisce fuori. Rischio Sassuolo al 16’, con Lirola che rischia l’autogol per contrastare Destro, palla che sfiora il palo basso alla destra di Consigli. Il pubblico fischia la propria squadra, anzi la invita a tirare fuori gli…attributi. I neroverdi, superiori per tutta la ripresa, cercano il successo pieno, ma manca sempre qualcosa al momento di concludere o di perfezionare l’ultimo passaggio. Al 33’ Politano prova a beffare da sinistra Mirante, tiro di poco alto sulla traversa. Grande parata dell’estremo di casa su destro ravvicinato di Mazzitelli al 35’. Al 42’ lascia il campo Goldaniga per doppia ammonizione. Tagliavento trova falloso un intervento regolarissimo del difensore su Krejicì. E arriva la beffa. Sulla punizione causata dell’ex palermitano, Pulgar si traveste da Baggio ed indovina l’incrocio con un magitrale destro a giro. E i neroverdi piangono sul latte versato (leggi occasioni sciupate). Ragusa al 94’ fallisce il 2-2 da un metro si pregevole invito di Politano, quindi Mazzitelli spara alto da posizione decentrata.

BOLOGNA – SASSUOLO 2 – 1

GOL 12’ Poli, 28’ Babacar; nel st 43’ Pulgar.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante, Krafth, De Maio, Gonzalez, Torosidis; Dzemaili (26’ st Krejicì 6), Pulgar, Poli; Falletti (9’ st Avenatti), Destro, Di Francesco. A disp.: Santurro, Ravaglia; Helander, Romagnoli, Keita, Donsah, Crisetig, Nagy, Orsolini. All.: Donadoni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli (49’ st Pierini), Magnanelli, Duncan (25’ st Mazzitelli 6), Berardi, Babacar (41’ st Ragusa), Politano. A disp.: Pegolo, Lemos, Dell’Orco, Rogerio, Adjapong, Biondini, Sensi, Cassata, Ragusa, Matri. All.: Iachini.

ARBITRO: Tagliavento di Terni. (assistenti Prenna e Colarossi; quarto ufficiale Pezzuto; addetti VAR Guida, Baroni.

Note: ammoniti 29’ Peluso, st 15’ e 41’ Goldaniga (espulso). Spettatori censiti 16271 (di cui 13620 abbonati), in realtà non più di 10 mila sugli spalti. Incasso 190054 (di cui 164687 quota abbonati).