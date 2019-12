Brescia Sassuolo 0 - 2 | Gara di maturità dei neroverdi che si impongono al 'Rigamonti'

Vince il recupero il Sassuolo dominando contro un discreto Brescia. A sbloccare il match è Traorè al 25' del primo tempo; nella ripresa partono forte i padroni di casa che nel loro momento migliore vengono puniti da Caputo e la partita è chiusa.

IL MATCH - Ritmi alti nel primo tempo tra Brescia e Sassuolo. Il primo tiro in porta però arriva solo al 16' quando Spalek riceve dentro all'area e libera il destro trovando un attento Pegolo a parare. Risponde il Sassuolo che non sbaglia e al 25' passa in vantaggio con Traorè che viene servito da Berardi sul filo del fuorigioco e calcia poi sul primo palo da posizione defilata sulla destra battendo Alfonso. Ancora impegnato Pegolo al 35' quando Torregrossa colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il portiere neroverde è costretto a parare in due tempi. Segna poi il Brescia al 40' con Balotelli, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si scalda il finale di partita, con le squadre che diventano aggressive senza però creare più occasioni da gol. Nella ripresa è il Brescia a farsi vedere per primo al 52' con una punizione conquistata da Balotelli d'astuzia, calciata bene da Tonali che trova la testa Cistana, ma il pallone esce di pochissimo e termina sul fondo. Al 55' ancora di testa il Brescia, questa volta con Balotelli che incorna un calcio d'angolo di Tonali, ma anche in questo caso il pallone finisce di poco sul fondo. Terzo colpo di testa delle rondinelle al 56' con Torregrossa che impegna Pegolo. Spinge forte ora la squadra di casa e i neroverdi vanno più volte in difficoltà riuscendo però sempre all'ultimo a chiudere i tentativi. Al 70' si abbassano un po' i ritmi del Brescia e il Sassuolo ne approfitta con Caputo che riceve in area spalle alla porta da Rogerio, si gira velocemente e calcia d'istinto infilando il pallone a fil di palo. Al 76' gran botta di destro dalla distanza di Berardi e il pallone sfiora il palo. Doppio intervento di Pegolo al 77' che esce male, ma recupera e fa scudo. Nel finale ancora Caputo vicino al gol, ma calcia troppo addosso ad Alfonso.

BRESCIA: Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (65' Ndoj), Torregrossa (73' Donnarumma), Balotelli (78' Matri). A disp.: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ayè, Morosini. All. Eugenio Corini

SASSUOLO: Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (73' Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi (88' Peluso), Traore, Boga (85' Duncan); Caputo. A disp.: Turati, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Chiffi

RETI: 25' Traorè, 71' Caputo

NOTE: ammoniti Toljan, Rogerio, Obiang, Spalek, Torregrossa.