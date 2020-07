Cagliari Sassuolo 1 - 1 | Neroverdi in vantaggio si fanno recuperare

Volendo trovare un alibi, si può pensare al fatto che mancavano tanti uomini “chiave” del Sassuolo che ha impressionato e divertito nelle ultime partite. Questa sera contro il Cagliari i neroverdi hanno giocato una partita lenta e noiosa, con tanti errori. Passati in vantaggio all’inizio del primo tempo, gli uomini di De Zerbi non sono stati in grado di tenere il risultato nemmeno contro una squadra in evidente difficoltà e in inferiorità numerica.

IL MATCH - Parte con calma la squadra di De Zerbi, ma alla prima occasione punisce il Cagliari con il diciottesimo gol di Caputo he al 13’ di testa, appostato sul secondo palo, approfitta di una spizzata sfortunata di Faragò che favorisce l’attaccante neroverde sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 15’ ci prova anche Haraslin, ma trova Cragno pronto a parare. Parte decisamente meglio il Sassuolo che arriva al cooling break con la situazione saldamente nelle mani. Il gioco è poi molto spezzettato a causa di falli e scontri di gioco, così scarseggiano le azioni degne di nota o pericolose di qualsiasi tipo. All’inizio della ripresa Carboni commette un fallo che gli costa il secondo giallo e la conseguente espulsione, lasciando così i suoi in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I neroverdi sembrano non voler approfittare per chiudere il match accontentandosi del gol di vantaggio, mentre i padroni di casa sembrano non avere proprio la forza di provare a recuperare; così lo spettacolo non è dei più entusiasmanti. Al 62’ il Sassuolo spreca una buona occasione e sul contropiede avversario arriva il pareggio del Cagliari con Joao Pedro che segna un rigore in movimento ricevendo al centro dell’area l’assist perfetto di Rog dalla sinistra. Si rischia il ribaltamento di risultato al 66’ su calcio di punizione che però non viene sfruttato al meglio dai padroni di casa. Ci prova Rog dalla distanza al 69’, ma il pallone termina ampiamente fuori dallo specchio della porta. Si accende nel finale la partita, con le squadre che si allungano a causa della stanchezza e liberano più spazi per gli avversari. Non si devono comunque sporcare le mani i due portieri. All’ultimo secondo ci prova Ghion che dal limite calcia forte e sfiora il palo.

CAGLIARI: Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46’ Ladinetti), Rog (89’ Klavan); Mattiello, Pereiro (46’ Simeone), Joao Pedro. A disp.: Rafael, Ciocci, Lykogiannis, Porru, Walukiewicz, Delpupo, Lombardi, Paloschi, Ragatzu. All.: Walter Zenga

SASSUOLO: Pegolo; Muldur (71’ Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (90’ Kyriakopoulos); Djuricic (90’ Manzari), Locatelli, Traorè (71’ Raspadori); Haraslin (71’ Ghion), Caputo, Boga. A disp.: Consigli, Russo, Peluso, Piccinini, Chiriches, Mercati. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Ayroldi

RETI: 13’ Caputo, 63’ Joao Pedro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTE: ammoniti Faragò, Marlon, Rog, Ferrari. Espulso Carboni per somma di ammonizioni.