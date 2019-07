Calcio: per il Modena il campionato inizia a Vicenza. Il calendario 2019/2020

Calcio: il campionato di C del inizierà partirà fra un mese esatto al Braglia contro l' L. R. Vicenza. Prima trasferta a Piacenza per il primo derby emiliano e chiusura sul campo della Ravennate. CARPI-MODENA è in programma all'undicesima giornata

Questo il cammino dei gialloblu:

1. Modena - L. R. Vicenza

2. Piacenza - Modena

3. Modena - Padova

4. Imolese - Modena

5. Modena - Feralpisalò

6. Sanbenedettese - Modena

7. Modena - Rimini

8. Sudtirol - Modena

9. Arzignano - Modena

10. Modena - Fermana

11. Carpi - Modena

12. Modena - Reggio Audace

13. Gubbio - Modena

14. Modena - A. J. Fano

15. Modena - Virtusvecomp Verona

16. Cesena - Modena

17. Modena - Vis Pesaro

18. Triestina - Modena

19. Modena - Ravenna

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!