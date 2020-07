Calcio. A Settembre il corso arbitri CSI Modena gratuito e online

Inizierà mercoledì 9 settembre 2020 il primo corso per diventare arbitri calcio della stagione sportiva CSI 2020/2021 che si terrà online su piattaforma Google Meet: il corso, del tutto gratuito, si articola in dieci lezioni della durata di due ore ciascuna con orario serale previsto tra le 20.30 e le 22.30.

ll corso si articola in due moduli: Regolamento del gioco del calcio; L’arbitro CSI e il Regolamento Arbitri Nazionale. L’obiettivo della formazione CSI è quello di formare scrupolosi direttori di gara e di istruire nuove leve per far sì che anche attraverso l’arbitraggio possano essere trasmessi i principi CSI per uno sport sano e costruttivo, alla portata di tutti e per tutti. Durante il corso verranno spiegate ed analizzate le regole del calcio, al termine è previsto un esame finale. E’ previsto il rimborso delle spese e del gettone di gara: corso, materiale didattico e divisa sono gratuiti.



Programma del corso

Lezione 1 Mercoledì 9 settembre ore 20.30, relatore Alessandro Gamba, contenuti: Presentazione del corso – Regola 1 “Il terreno di gioco” – Regola 2 “Il pallone”, Regola 3 “I calciatori”, Regola 4 “L’equipaggiamento calciatori”. Lezione 2 Lunedì 14 settembre ore 20.30, relatore Rocco Gallicchio, contenuti: Regola 5 “L’Arbitro”, Regola 6: “Altri ufficiali di gara”. Lezione 3 Giovedì 17 settembre ore 20.30, relatore Giuseppe Coniglio, contenuti: Regola 7 “Durata della gara”, Regola 8 “L’inizio e ripresa del gioco”, Regola 9 “Pallone in gioco e non in gioco”, Regola 10 “L’esito di una gara”.

Lezione 4 Lunedì 21 settembre ore 20.30, relatore Vittorio Santin, contenuti: Regola 11 “Fuorigioco”.

Lezione 5 Giovedì 24 settembre ore 20.30, relatore Roberto Valli, contenuti: Regola 12 “Falli scorrettezze”. Lezione 6 Lunedì 28 settembre ore 20.30, relatore Emiliano Precetti, contenuti: Regola 13 “I calci di punizione”, Regola 14 “Il calcio di rigore”. Lezione 7 Giovedì 1 ottobre ore 20.30, relatore Luca Chiarabaglio, contenuti: Regola 15 “La rimessa dalla linea laterale”, Regola 16 “Il calcio di rinvio”, Regola 17 “Il calcio d’angolo”. Lezione 8 Lunedì 5 ottobre ore 20.30, relatore dott.ssa Francesca Scalise, contenuti: “L’Arbitro e il CSI”, “La gestione della partita”, “Il regolamento Nazionale Arbitri”, “Rapporto designatore arbitri”. Lezione 9 Giovedì 8 ottobre ore 20.30, relatore: Alessandro Gamba, contenuti: “Rapporto arbitro e assistenti”, “Referto di gara”. Lezione 10 Lunedì 12 ottobre ore 20.30, relatore: Francesco Marinelli, contenuti: ripasso, “Norme di comportamento dell’Arbitro”, “Rapporto con dirigenti e giocatori”. Esame finale Lunedì 19 ottobre ore 20.30.

Per informazioni sul corso e per iscriversi contattare: segreteriagac@csimodena.it oppure chiamare la segreteria CSI al numero 059 395357 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 , martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30