Calcio giovanile, al via la 25° edizione del "Torneo Boldrini"

Appuntamento a sabato 23 novembre per il calcio di inizio del 25° Torneo Boldrini, il torneo di calcio giovanile sotto l'egida #CsiModena. L'appuntamento giunto alla sua 25 esima edizione, dedicato all'ing. Lino Boldrini, ogni anno chiama a raccolta tantissime società sportive del territorio di Modena e provincia coinvolgendo più di 4 mila bambini (numeri edizione 2018/2019) di età compresa tra i 6 e i 17 anni che da fine novembre 2019 a febbraio 2020 giocheranno all’interno di circa 35 strutture sportive – tra campi da calcio a 7 e palestre – diffuse su tutto il territorio provinciale, da Finale Emilia fino alla montagna. Il torneo è aperto a tutte le società sportive affiliate CSI - UISP – FIGC.

La 25 esima edizione del Torneo Boldrini inizierà sabato 23 novembre: si giocherà tutti i week end (con la consueta pausa natalizia, per riprendere poi l'11 gennaio 2020) con il coinvolgimento delle seguenti categorie: per il calcio a 5 (in palestra) categorie Baby (nati negli anni 2013 e successivi), Under 8 (nati negli anni 2012 e successivi), Primi Calci (negli anni 2011 e successivi), Under 10 (nati negli anni 2010 e successivi), Pulcini (nati negli anni 2009 e successivi), Under 12 (nati negli anni 2008 e successivi), Esordienti (nati negli anni 2007 e successivi), Under 14 (nati negli anni 2006 e successivi); per il calcio a 7 (all’aperto, su campo sintetico)

Under 8 (nati negli anni 2012 e successivi), Primi Calci (nati negli anni 2011 e successivi), Under 10 (nati negli anni 2010 e successivi), Pulcini (nati negli anni 2009 e successivi), Under 12 (nati negli anni 2008 e successivi), Esordienti (nati negli anni 2007 e successivi), Under 14 (nati negli anni 2006 e successivi), Giovanissimi (nati negli anni 2005 e successivi), Allievi (nati negli anni 2004 e successivi), Allievi Sperimentali (nati negli anni 2032 e successivi), Juniores (nati negli anni 2002 e successivi).

In linea con la missione educativa del torneo, il 25° Boldrini - punta di diamante del comitato provinciale modenese - continuerà a parlare di educazione e non di competizione con l’introduzione di nuove regole tecniche, che avranno l’obiettivo di limitare l'agonismo eccessivo valorizzando invece il lato “educativo” dello sport di squadra e i fondamentali della tecnica calcistica, basilare per queste età così delicate.

Il Torneo Boldrini è dedicato all’ing. Lino Boldrini, che fu Presidente Provinciale del CSI Modena per un ventennio, Consigliere Nazionale, dedicò la propria vita al servizio dei giovani, si occupò della loro educazione sportiva e forgiò una lunga schiera di giovani collaboratori che ancora oggi sono impegnati attivamente all’interno dell’Associazione.