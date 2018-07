Calcio, Sassuolo: presentato De Zerbi, ufficiale Boateng

E’ stato presentato questo pomeriggio il nuovo allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, pochi minuti prima che venisse ufficializzata la notizia che sicuramente più di tutte caratterizzerà l’estate neroverde: Kevin Prince Boateng è un giocatore del Sassuolo ed è stato acquisito a titolo definitivo dal Eintracht Frankfurt. Poco prima che il sito del Sassuolo lanciasse questa notizia, De Zerbi nel corso della presentazione parlava del giocatore così: “E’ un giocatore di qualità e per questo scenderà sempre in campo. Lo conosco bene, so che è versatile e può ricoprire diversi ruoli, oltre ad essere un giocatore maturo. Sarà il nostro valore aggiunto”.

Dopo i ringraziamenti di rito, De Zerbi ha proseguito spiegando la sua scelta, dettata principalmente da una unità di vedute tra allenatore e società: “La scelta che ha fatto il Sassuolo combacia con la mia. Qui non voglio fare la comparsa, voglio essere utile, rispettando il passato di questa squadra. Non ho mai avuto dubbi su questa scelta e mi sono trovato subito d’accordo con l’amministratore delegato. Cercheremo di essere ambiziosi – ha continuato De Zerbi – anche perché l’ambizione è nella mentalità del Sassuolo, non è un caso che abbia vinto tante volte a San Siro e questo non dipende solo dai moduli, ma soprattutto dalla mentalità”