Calciomercato, Modena: arrivati in gialloblù Boscolo Papo, Piras e Zanoni

Il Modena F.C. 2018 annuncia l’ingaggio dei calciatori Andrea Boscolo Papo, Mattia Piras ed Enrico Zanoni per la stagione sportiva 2018/2019.

Boscolo Papo è un centrocampista classe 1990, nato a Padova, con alle spalle una lunga carriera in Serie D, nella quale ha disputato oltre 260 gare con le maglie di Chioggia, Delta Porto Tolle, Sacilese, Altovicentino e Mestre. In maglia neroarancio ha anche vinto il campionato di Serie D insieme ad Armando Perna, per poi collezionare 33 presenze in Serie C nella scorsa stagione.

Piras è un giovane portiere classe 1999, veneto di Portogruaro, che ha svolto la trafila dalle giovanili alla Serie C nella Virtus Bassano. Arriva in prestito dalla nuova Società vicentina Lanerossi Vicenza Virtus.

Zanoni è un giovane difensore laterale sinistro classe 1999, nato a Treviglio (BG), che da tre stagioni gioca nel Settore Giovanile dell’Atalanta, Società dalla quale arriva in prestito.