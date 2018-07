Calcio, Sassuolo: svelato il campionato di Serie A 2018-2019

Svelato il campionato 2018/2019 che vedrà ancora i neroverdi in Serie A, pronti a lottare con un nuovo allenatore e una squadra in gran parte rinnovata a partire dal 19 agosto. La prima partita metterà subito a dura prova il Sassuolo che affronterà l'Inter al Mapei Stadium, poi alla quarta giornata scontro con Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium per un match da godersi dal primo all'ultimo minuto.

Sassuolo-Milan si giocherà alla settima giornata e a chiudere il campionaato sarà la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini il 26 maggio. Di seguito il calendario completo:

