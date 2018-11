Acetum Cavezzo incontenibile, le Piovre abbattono Calendasco

Le “Piovre” dilagano contro la giovanissima formazione di casa, centrando l'ottava vittoria consecutiva. Una partita senza storia, che ha visto le ragazze di coach Claudio Carretti “schiacciare” le avversarie di turno, la Polisportiva Calendasco, su tutti i versanti: il gioco, la compattezza e l’esperienza hanno permesso alle gialloblù così di allungare ulteriormente la striscia positiva e consolidare per l’ ennesima giornata il primato in classifica. ; da segnalare il top di punti segnati in stagione per Gasparetto (9) e Righini (14) e l'esordio (con canestro) per la piovrina Erica Berra, classe 2003.

L'Acetum tornerà in campo sabato prossimo 1 dicembre sul parquet della Libertas Bologna.

LIBERTAS CALENDASCO - ACETUM CAVEZZO 16-101

(7-23, 11-46, 13-69)

LIBERTAS CALENDASCO: Diagne 1, Losi 2, Bolzoni, Agolini 5, Cicalini, Bugada 4, Bastia, Bondi 2, Spelta A. 2, Spelta S., Mori, Zanasi. Allenatore Massari

ACETUM CAVEZZO: Veronesi ne, Bocchi 2, Bassoli 7, Zanoli 6, Gasparetto 9, Marchetti 14, Righini 14, Finetti 6, Brevini 11, Calzolari 18, Bellodi 12, Berra 2. Allenatore Carretti

Arbitri: Moratti di Reggio Emilia e Pisconti di Fidenza

Note: spettatori 60 circa. Uscita per 5 falli Bastia. Tiri liberi Calendasco 4 su 8, Cavezzo 13 su 22