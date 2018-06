Campionati europei di ju jitsu, il gruppo Shinsen trascina la spedizione azzurra

Lo scenario dei campionati europei di ju jitsu senior 2018 è stata la città di Gliwice, in Polonia. Qui si sono dati battaglia tutte le migliori nazionali del vecchio continente. Il gruppo Shinsen con le sue scuole modenesi (Finale Emilia, San Prospero e Sorbara) ha contribuito alla spedizione azzurra con 6 atleti. Elisa Marcantoni, Fighting system women -70kg, è alla prima esperienza nei senior. Debutta nella classe regina contro una delle avversarie più forti del panorama agonistico europeo: l'atleta tedesca Annalena Bauer. L'azzurra combatte bene, ma la tedesca fa valere la sua maggior esplosività e vince l'incontro. Nel successivo match Elisa si scontra contro l'atleta croata: match tosto, scambi di colpi ravvicinati e tanta grinta. Vince la croata nonostante l'ottima prestazione di Elisa che si piazza così al settimo posto.

Ben Brahim Salah e Gianmarco Iazzetta difendono il tricolore nella divisione maschile del duo system. I 2 dopo un primo incontro che li vede vittoriosi contro il Montenegro perdono contro i tedeschi: da qui in poi si materializza una vera odissea. I nostri infatti avendo perso il secondo incontro vengono ripescati prima contro il Belgio che riescono a battere agilmente, poi si scontrano contro la Spagna vincendo anche contro le furie rosse ed infine sconfiggono la seconda formazione tedesca in finale per la medaglia di bronzo. Una giornata piena di gare e di soddisfazioni che conferma la qualità della formazione maschile messa a dura prova da un girone degno della divina commedia.

Nella categoria femminile del duo system troviamo Sara Paganini e Linda Meotti. Il primo incontro le vede contrapposte alla coppia padrone di casa, che riescono a domare facilmente qualificandosi contro la coppia austriaca in semifinale. Purtroppo per noi le gemelle austriache campionesse del mondo in carica battono le azzurre, anche se di pochissimo, confermando però la crescita della coppia italiana che va a giocarsi la medaglia di bronzo contro la formazione slovena, riuscendo a vincere.

Nella divisione mista del duo system ci pensano Michele Vallieri e ancora Sara Paganini a far valere le ragioni italiane. Al primo incontro sconfiggono nettamente la coppia montenegrina, andando in semifinale contro il Belgio. Gara dura quella contro i fiamminghi, ma alla fine sono i nostri a vincere e ad andare in finale per la medaglia più preziosa contro la formazione tedesca. In finale gli italiani sfoderano una prestazione clamorosa, demolendo gli avversari che non possono fare altro che rendere omaggio a Michele e Sara che ribadiscono nuovamente il loro ruolo di coppia alpha in questo sport. Settimo titolo europeo per gli azzurri (record assoluto per la divisione mista) e l'inno di Mameli che riempie l'arena. In ogni categoria del duo system l'Italia si porta a casa una medaglia (due bronzi ed un oro).

Negli ultimi anni il gruppo Shinsen ha sfornato atleti nel duo system con una continuità quasi spaventosa, rifornendo la nazione italiana non solo di atleti ma anche di medaglie internazionali pesanti. In Italia infatti il gruppo Shinsen è l’unica scuola di ju jitsu che può vantare il singolare ed unico record di aver schierato negli ultimi 4 anni almeno 1 coppia per ogni competizione internazionale e di aver vinto almeno una medaglia in queste gare (europei, mondiali e world games). I risultati parlano chiaro: per quanto concerne il duo system lo Shinsen è certamente una delle scuole migliori in Italia e anche in Europa. Negli ultimi 4 anni infatti lo Shinsen ha vinto a livello europeo 4 ori, 1 argento e 4 bronzi, mentre a livello mondiale nello stesso arco temporale ha vinto 2 ori (tra mondiali e world games), 1 argento ed un bronzo. Complimenti ragazzi.

Gallery