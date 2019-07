Campionati Regionali in Vasca Lunga Finali. Ottimi risultati della Team Nuoto Modena

Lo Stadio del nuoto ha ospitato in settimana la fase finale del campionati regionali di categoria in vasca lunga. Le qualifiche hanno selezionato i 16 finalisti che si sono sfidati per il titolo e hanno visto il CN Uisp Bologna a prevalere nella classifica finale per società. La meglio piazzata delle società modenesi è risultato il Team Nuoto Modena.

Trascinato dalla “regina dei secondi posti “ Martina Mecugni , 3 argenti individuali a stile libero più 2 in staffetta, e Giorgia Guerra, un 2° e due bronzi a rana oltre ad altrettante staffette, la formazione di Vignola Sassuolo e Modena, 13^ della generale, ha visto l’unico titolo arrivare grazie a Jacopo Maccaferri che si è imposto nei 1500 stile libero senior precedendo l’unica medaglia di Maranello Nuoto centrata da Mattia Cavedoni e Kevin Casali, quest’ultimo autore di un buon 17’40”45.

Simone Iseppi , bronzo junior dei 1500 e le altre interpreti della staffette stile libero, Beatrice Vicini e Veronica Soli, hanno completato il medagliere. Diciassettesima società in regione è la Sea Sub Modena che vede al titolo Matteo Giacobbe nei 200 stile libero, poi 3° nei 200, ed il bis di Tania Quaglieri 50 farfalla e 200 stile libero. Il medagliere è completato dai bronzi centrati nel mezzofondo (800 -1500 stile libero) da Giorgia Messori

Bis di Lorenzo Mora a dorso (57”27 nei 100 e 2’04”50 nei 200) e un argento Matteo Cattabriga nei 400 misti premiano l’incursione degli Amici del nuoto e portano il sodalizio biancorosso al 21° posto Formiginesi ma protagoniste per i colori bolognesi di President e Azzurra91, Emma Zanni vince i 400 misti e i 200 farfalla e assieme a Chiara Fontana vince le staffette junior. Una Fontana centellinata e in procinto di vestire l’azzurro che oggi raggiungerà Baku, in Azerbaijan con la formazione nazionale per prendere parte agli EYOF, l’Olimpiade giovanile estiva.