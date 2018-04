I Campionati italiani 2018 di Para sci alpino Fisip sulle piste del Monte Cimone

Grande attesa per i Campionati italiani di sci alpino Fisip organizzati dallo Sci Club Paralimpic di Fanano, che si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 aprile al Monte Cimone (Mo): le competizioni di slalom e gigante si terranno sulla pista nera "Direttissima Paletta" di Sestola. Fra i partecipanti, di rientro dopo i grandi risultati ottenuti alla Paralimpiade di PyeongChang, ci saranno anche gli azzurri Giacomo Bertagnolli (guidato da Fabrizio Casal, con il quale ha conquistato 4 medaglie nella categoria Visually Impaired sulle nevi sudcoreane), Renè De Silvestro (8° in gigante e 7° in slalom tra i Sitting) e Davide Bendotti (12° in slalom tra gli Standing).

Programma della manifestazione:

7 aprile:

ore 9.00, 1° manche SLALOM

ore 11.30, 2° manche SLALOM

ore 14.00, premiazione a Passo del Lupo

8 aprile:

ore 9.00, 1° manche GIANT SLALOM

ore 11.30, 2° manche GIANT SLALOM

ore 14.00, premiazione a Passo del Lupo

La presidente della Fisip, Tiziana Nasi: «I Campionati Italiani al Monte Cimone rappresenteranno un altro momento di alto agonismo che segue le straordinarie imprese di PyeongChang; una valanga di emozioni che certamente, cavalcando quest’entusiasmo, ci aiuteranno a convincere tanti giovani a cimentarsi negli sport sulla neve».

Silvia Parente, presidente della Fondazione Silvia Rinaldi: “La nostra Fondazione, a partire dal 2006, anno in cui vinsi quattro medaglie paralimpiche nei giochi invernali di Torino, è impegnata nella promozione dello sci per tutti, anche, e soprattutto, per le persone disabili. Ospitare “in casa” questa manifestazione e poterla sostenere è un grande piacere ed onore”.

L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione tra lo storico Sci Club Paralimpic di Fanano e la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, supportato dagli sponsor BPER: Banca, Acetaia Malpighi, Caseificio 4 Madonne, BioTex e Essse Caffè. All’iscrizione i partecipanti ai Campionati riceveranno un pacco gara arricchito dalle eccellenze del territorio; inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con il consorzio CimoneSci, saranno installati servizi igienici accessibili. Si ricorda inoltre che i rifugi di Passo del Lupo sono dotati di carrozzine di servizio Ottobock donate recentemente dalla Fondazione per lo sport Silvia Rinaldi.