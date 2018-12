Campionato italiano karate, doppio titolo nazionale per la Polisportiva Corassori

Nel fine settimana appena trascorso si è svolto a Cervia il Campionato Italiano FIAM di Karate a squadre agonisti e individuale preagonisti (fino a 13 anni), due giorni di gare a cui partecipano atleti provenienti da tutta Italia. La compagine Modenese della Polisportiva Corassori ha trionfato conquistando tante medaglie e quattro titoli nazionali. Guidati dai Maestri Vincenzo Ferrara , 6° Dan, Manuela Negrini , 5° Dan, Thomas Ruberto, 5° Dan e Maurizio Righi 5 dan, i ragazzi iniziano il week end di gare sabato pomeriggio con la specialità kata ( forme ) individuali per i Pre-agonisti e a squadre per gli agonisti, si laurea squadra campione italiana salendo sul gradino più alto del podio, i cadetti Alessandro Montorsi, Ciro Costanzo e Davide Costantini vincendo la medaglia d’oro. Gli stessi con la sostituzione di Costantini a favore di Beatrice Di Chiara raggiungono il 2 gradino del podio nella gara squadre miste. Sempre per le cinture marroni e nere la squadra mista composta da Davide Costantini, Arianna Vallese e Aouachi Ayman ottengono un 3 posto.

Per le cinture colorate la squadra composte da Lorena Nardi, Laura Santoro e Bianca Gentili ottengono un 1 posto mentre un 2 posto per la squadra Iacopo Gentili, Erik Gobbi e Stefano Ariota e terzo posto per la squadra Filippo Cevasco, Alessandro Galli e Micheal Pontevolpe. Per i preagonisti una bella medaglia argento per Riccardo Luppi e una di bronzo per Beatrice Cardi. Il sabato volge al termine e stanchi gli atleti si preparano per la giornata successiva che li vedrà coinvolti nella gara di combattimento.

La Domenica porta un il titolo italiano alla squadra dei Cadetti composta da Alessandro Montorsi, Ciro Costanzo e Aouachi Aymen, vincono la medaglia d’oro e per Ciro ed Alessandro è un campionato all’insegna della conferma dell’ottima preparazione che li ha visti protagonisti in campo internazionale nel 2018. Grande soddisfazione anche con Simone Scano, Enrico Ballabio, aiutati dal prestito della Liguria, Matteo Macrì ex compagno di Nazionale di Simone che dimostrano ancora la grande forma ottenendo un argento nella gara più difficile nella categoria Senior. Chiara Muzzarelli prestata alla squadra di Viadana (MN) ottiene una medaglia Argento come Davide Costantini che con la squadra cadetti del Viadana ottiene un bronzo. Le cinture colorate maschi ottengono un argento e un bronzo (Pontevolte, Gobbi e Ariota 2 posto e Cevasco, Galli e Gentili 3 posto) le ragazze un 2 posto (Nardi, Santoro e Gentili). Per i più piccoli due campioncini italiani, Oro per Riccardo Luppi e Beatrice Cardi mentre bronzo per Alessia Iacheri e Alex Sgarro. Bella gara, anche per la squadra composta da Gabriele Guidi, Riccardo Luppi e Klaidi Sheshi che ottengono un terzo posto. La Corassori con questi risultati si auspica un 2019 all’insegna di altre vittorie, soddisfatti i maestri e gli atleti si torna a Modena con la consapevolezza che stiamo lavorando bene.

