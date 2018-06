Karate. Quattro campioni di Cavezzo sul podio dei mondiali di Scozia

I quattro campioni della scuola cavezzese ASD Dojo Miyazaki Karate sono saliti sul podio della 7th WUKF World Karate Championships, i campionati mondiali di karate che si sono tenuti in Scozia dal 14 al 17 giugno. Gianluca Boni, Marcello Mantovani, Marco Raimondi e Loris Tromba si sono classificati in terza posizione nella specialità kumite (combattimento), vincendo la medaglia di bronzo. Il Sindaco Lisa Luppi ha incontrato i campioni per congratularsi con loro a nome dell'Amministrazione comunale per il successo ottenuto, l'ultimo di una serie di ottimi risultati raggiunti dalla scuola a livello nazionale ed internazionale.

"L'esperienza del mondiale è stata indimenticabile - hanno affermato i vincitori della medaglia di bronzo - Non sono mancati i sacrifici, ma essere là ha significato tanto. Come prima esperienza internazionale possiamo ritenerci soddisfatti del terzo posto, ma ora c'è da lavorare e puntare al podio dei campionati europei, che si terranno a Malta in ottobre. Un grande ringraziamento va a tutta la palestra di Cavezzo ed ai maestri che ci hanno preparato e lavorano con noi".