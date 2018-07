Canoa Polo, la Canottieri Mutina promossa in serie A

Si è svolta oggi, domenica 15 luglio, l’ultima data di campionato di serie A1 di canoa polo, la disciplina canoistica in cui l’Italia è campione del mondo in carica. La Società modenese Canottieri Mutina ha saputo distinguersi in questa disciplina grazie alla squadra di Polo capitanata da Mario Moschetti che ha conseguito oggi la promozione in serie A, la massima serie.

L’ultima partita decisiva si è svolta alle 14 con un testa a testa contro il Polesine, la seconda squadra del campionato in lizza per la promozione. La partita è finita in parità 6-6 a 5 secondi dalla fine ma la Canoa Polo Mutina è risultata vincitrice grazie alle vittorie conseguite durante l’anno e al punteggio raggiunto. Decisivi i gol di Piero Pizzo ed Enrico Moschetti.

“Siamo orgogliosi di questa grande vittoria, la squadra si è preparata a lungo in questi anni per il salto nella massima serie” spiega l’allenatore e capitano Mario Moschetti, “questa promozione la dedichiamo sicuramente al nostro impegno e alla dedizione di tutti i ragazzi. Ora siamo pronti per confrontarci con i campioni d’Italia”.

Onore a tutti i giocatori che hanno aggiunto un tassello vincente nello sport modenese: Mario Moschetti (nr.4), Enrico Moschetti (nr.10), Matteo Gobbi (nr.8), Lorenzo de Toni (nr.6), Piero Pizzo (nr.9), Mirko Bello (nr.7), Giovanni di Marco (nr.1), Maurizio Mazzanti (nr.5).

La canoa polo è l’unica specialità di squadra all’interno delle discipline della canoa. Il gioco prevede 5 atleti per team muoversi in canoa in un campo 35x23; lo scopo è segnare gol in una porta sospesa a 2 metri di altezza di 1mx1.5m. I tempi di gioco sono due da 10 minuti ciascuno, le regole prendono spunto dal basket e dalla pallanuoto. Nonostante questa disciplina sportiva nasca in età contemporanea, la sua dinamicità sta riscontrando sempre più interesse tanto da essere stata presentata al Comitato Olimpico Internazionale.