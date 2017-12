Carpi - Bari 0-0 | Il Carpi resiste, il Bari non passa al Cabassi

Un punto, e va bene così. Il Carpi chiude il 2017 con uno 0-0 col Bari che può essere considerato, visto l’andamento del match, una mezza vittoria. Ventinove punti a metà stagione sono in linea con i programmi iniziali di salvezza tranquilla e l’obiettivo di portare a casa punti anche contro una delle grandi favorite della B, è stato centrato. A dispetto di oggettive difficoltà, la squadra, pur nella sua palese inferiorità tecnica ha eretto un muro, rischiando in un paio di circostanze, ma cavandosela sempre, riuscendo ad arraffare un altro risultato positivo dopo il blitz di Cittadella. Biancorossi di Calabro in grande sofferenza, per un’ora di gioco, contro un Bari bravo nel palleggio e nel costringere gli avversari alla difensiva, ma non altrettanto lucido e determinato dalle parti di Colombi. Un match di sofferenza, quindi, per il Carpi che mai ha dato la sensazione, se non nel finale, di creare a sua volta pericoli al portiere pugliese Micai, lui sì, infreddolito “spettatore” non pagante.

Privo di Poli e Sabbione per squalifica, Calabro si affida di nuovo a Brosco in mezzo alla difesa con Capela e Ligi. Tornano Pachonik e Saber, si rivede Nzola in attacco a fare coppia con Mbakogu. Nel Bari un paio di sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia, ovvero Diakhitè al posto di Tonucci in difesa e l’esclusione dal 1’ del capocannoniere Galano, col tridente composto da Improta, Nenè e Floro Flores. Tre gli ex: Ligi nel Carpi, Sabelli e Marrone nel Bari.

E’ la squadra di Grosso a “fare” la partita o meglio ci prova. Al quarto d’ora, dopo un contatto Tello-Brosco al limite, Ghersini assegna (a sorpresa) la punizione ai pugliesi. Nenè va vicinissimo al gol scheggiando il palo esterno alla destra di Colombi. Al 23’ lo stesso brasiliano pennella per Improta, ma Pasciuti anticipa di un soffio l’attaccante ben posizionato nel cuore dell’area di rigore. I pugliesi coprono molto bene tutte le zone del campo, arrivano spesso e volentieri per primi su ogni palla, impedendo nel contempo al Carpi qualunque azione manovrata degna di tal nome. Alla squadra di Calabro non riesce neanche l’amato gioco di rimessa, Mbakogu è seguito come un’ombra da Diakhitè e viene mal assistito dai compagni. Al 34’ scatto di Improta, che vede e serve l’accorrente Nenè il cui tiro viene intercettato da Ligi e va in angolo. Successivamente ci pensa Colombi: prima a smanacciare una conclusione di Basha e poi a volare sulla sua destra a negare un gol quasi “fatto” in seguito ad un colpo di testa ravvicinato di Improta. Calabro toglie Saber e ricorre a Saric nel tentativo di migliorare la qualità del suo centrocampo, sempre in balia degli avversari nella prima parte del match, di chiara marca pugliese. Qualche problema per Brosco che prova a resistere ma non ce la fa. Entra Bittante che torna in campo dopo tre mesi, ben due le sostituzioni già spese dal Carpi dopo neanche 45’. Il Carpi è in difficoltà, il duplice fischio di metà gara è accolto quasi con sollievo.

Stessa musica, pare, ad inizio ripresa. Ancora Nenè, stavolta dai venti metri, va al tiro, e Colombi risponde ancora presente con un intervento in tuffo. Grosso cala sul tappeto verde la carta Galano. Il Carpi appare timido ed incapace di creare gioco ed occasioni, il Bari è superiore nel palleggio e nel modo di stare in campo. Al 20’ altra conclusione barese di Improta che trova Colombi ben appostato sul primo palo. Ritmi se possibile ancora più compassati. Da un pallone “sanguinoso” perso da Bittante il Bari si avvicina ancora pericolosamente all’area carpigiana, ma non ne ricava granché. Al 35’ Nenè si ritrova la palla tra i piedi in area ma non ha la prontezza per girare a rete e Capela la spazza via. Assalto finale del Bari, che ricorre alla fisicità di Kozak in luogo di Basha. Grosso le prove tutte, anche il 4-2-4. Al 39’ però il Carpi ha (finalmente) la sua brava chance, con Nzola lanciato da Ligi, ma l’attaccante francese si impappina e spreca tutto. Finisce a reti bianche, e il Carpi gradisce molto questo punticino contro una delle grandi del torneo. Ora la lunga sosta, e soprattutto il mercato. Il 20 gennaio, a Novara, inizia il girone di ritorno e forse si vedrà pure qualche volto nuovo.

CARPI – BARI 0-0

CARPI: (3-5-2): Colombi 7; Capela 7, Brosco 6 (44’ Bittante 5), Ligi 7; Pachonik 6, Saber 5 (36’ Saric 5,5), Mbaye 5,5, Verna 6, Pasciuti 6; Mbakogu 6, Nzola 5. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Vitturini, Romano, Concas, Malcore, Prezioso, Calapai, Belloni. All.: Calabro 6.

BARI (4-3-3): Micai 6; Sabelli 6,5, Diakhité 6,5 Marrone 6, D’Elia 6; Tello 6, Basha 6 (37’ Kozak 6), Iocolano 6,5 (25’ st Busellato 6); Improta 6,5, Nenè 6,5, Floro Flores 5,5 (14’ st Galano 6). A disp.: Berardi, De Lucia; Capradossi, Tonucci, Cassani, Fiamozzi, Petriccione, Salzano, Brienza. All.: Grosso 6,5.

ARBITRO: Ghersini di Genova 5,5 (Tardino, Bresmes/Rapuano).

NOTE: ammoniti 9’ Pasciuti. Recupero 2’ pt, 2’ st. Spettatori 1395 paganti (incasso 11599,10) più 750 abbonati (quota 8119,80).