Carpi - Cesena 4-1 | E' un gran bel Carpi, poker servito al Cesena

Beneaugurante successo del Carpi che surclassa il Cesena (4-1) nella prima giornata del campionato di serie C. Vittoria meritata per la squadra di Riolfo che è piaciuta sotto tutti gli aspetti. Qualità del gioco, capacità di mutare pelle a seconda delle necessità, grande fisicità in attacco con super Vano (sei gol in tre gare ufficiali), buona tenuta difensiva. Tutta un’altra storia.

Riolfo stempera i toni a fine gara, evitando giustamente quelli trionfalistici. Tre punti, testa bassa e lavorare in vista della difficile gara di Bolzano col Sudtirol dell’ex Vecchi. Ma questo Carpi rifondato da capo a piedi promette di far divertire il suo (ahimè, sempre sparuto) pubblico. Il Cesena ha resistito solo un tempo, quando era riuscito a rimettere in piedi il match con un’invenzione sull’asse Russini-Borello. Quando si è fatto vivo, poi, ha trovato anche la porta chiusa da un ottimo Nobile.

LA CRONACA - Cesena pericoloso al 6’ con un bolide di Franchini dal limite dell’area che sfiora la traversa. All’8’ Nobile è bravissimo ad andare a prendere nell’angolo basso un destro potente di Russini. Il Carpi replica già al 9’ con una conclusione di Pezzi di prima intenzione che per poco non centra il bersaglio. Al 12’ Agliardi dice di no a Saber con un grande intervento basso sulla sinistra. Gara frizzante che si sblocca già al 18’. Angolo di Caeta, spizzata di Saric verso il centro, per Vano, tiro respinto in qualche modo (col fianco) da Valeri, ribadito in rete dallo stesso “gigante” romano, al quinto gol in tre gare ufficiali. Per fermare lui i bianconeri debbono ricorrere alle maniere forti, e pagano con due cartellini gialli. Biancorossi tignosi e propositivi, si impongono su quasi tutti i duelli e tengono bene a bada l’avversaria. Il Cesena dal canto suo offre buone trame di gioco palla a terra ma appare inconcludente, per lunghi tratti alla difesa di casa non fa neanche il solletico. Ma proprio nel finale il Carpi si fa sorprendere. Al 44’ arriva il pari del “cavalluccio”, con una grande iniziativa di Russini per Borello che di sinistro, in mezza rovesciata, buca Nobile e firma l’1-1.

La ripresa si apre con un cambio. Modesto tira via Brignani (ammonito ed in sofferenza su Vano), inserendo contestualmente Ricci. Il Carpi avrebbe una buona chance già al 6’, ma Pellegrini lanciato sulla destra alza troppo il cross, neanche Vano ci può arrivare… Ma il bomber romano non ci mette molto a gonfiare ancora la rete avversaria, prendendo l’ascensore ed incornando sul palo di competenza una palla d’oro servitagli da Sarzi Puttini. Anche Nobile, un minuto dopo, si prende la sua bella fetta di merito, togliendo dal “sette” un velenosissimo colpo di testa di Butic. Il Cesena sparisce dal campo ed il Carpi dilaga. Regalissimo di Sabato che è costretto a buttar giù in area Jelenic, è rigore. Cartellino rosso per il difensore romagnolo. Jelenic non sbaglia, infilando Agliardi sul lato sinistro. Carpi 3, Cesena 1. Le emozioni però non sono f9nite. Biasci si fa parare da Agliardi il possibile 4-1, al 38’ Sarao scheggia il palo su cross di Borello. Il poker arriva per davvero al 90’, con Carletti, e nel recupero un coast to coast di Saric – che arriva esausto alla meta – meriterebbe maggior sorte. Biasci al 93’ non arriva per un nulla su cross di Lomolino.

GOL: 18’ Vano,44’ Borello; nel s.t. 14’ Vano, 23’ rig. Jelenic, 45’ Carletti.

CARPI (4-3-2-1): Nobile 7; Pellegrini 6, Sabotic 6, Ligi 6, Sarzi Puttini 6,5 (34’ st Lomolino) Saber 6,5 (27’ st Fofana 6), Pezzi 6,5, Carta 6 (40’ st Maurizi s.v.); Saric; Vano 8 (40’ st Carletti 6,5), Jelenic 7. (34’ st (Biasci). A disp.: Rossini, Celeste; Rossoni, Varoli, Rolfini, Romairone,Grieco, All.: Riolfo 7.

CESENA (3-4-3): Agliardi 6,5; Maddaloni 6 (45’ st Brunetti s.v.), Brignani 5,5, (1’ st Ricci 6). Sabato 4; Franchini 6, Franco 6, Rosaia 6 (44’ st Valencia), Valeri 5,5 (16’ st Cortesi); Borello 7, Butic 6, Russini 6,5 (16’ st Sarao 5,5). A disp.: Olivieri, De Feudis, Pantaleoni, Ciofi, Zerbin, Stefanelli, Capellini. All.: Modesto 5,5.

ARBITRO: Natilla di Molfetta (Dicosta di Novara/Cubicciotti di Nichelino).

NOTE: ammoniti Brignani, Sabato, Sarzi Puttini. Recupero 1’ pt, 4’ st. Spettatori 1773 paganti, 444 abbonati. Incasso 12073, 50, quota abb. 3066,80).