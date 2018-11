Carpi - Chiasso 1-0 | Amichevole al Cabassi, decide un colpo di testa di Suagher

Un successo al “Cabassi” non si butta mai via, neppure in amichevole. Il Carpi fa suo per 1-0 il test contro gli svizzeri del Chiasso (serie 😎 grazie ad un colpo di testa di Suagher nel primo tempo su calcio d’angolo di Jelenic. Senza gli acciaccati Mbaye, Buongiorno e Sabbione, Castori ha comunque ruotato tutti gli elementi a disposizione, traendo utili indicazioni in vista della settimana che porterà alla fondamentale partita dell’Euganeo di Padova contro i locali biancoscudati il prossimo sabato (ore 15).

Il Chiasso ultimo in classifica (11 punti in 14 partite) ha appena cambiato tecnico, chiamando il veneziano Manzo (ex Fiorentina e Milan da giocatore).

Castori vuol rivedere la coppia Machach-Vano in avanti, con il francese appena alle spalle dell’attaccante che ha siglato il pari contro il Benevento. Machach fa la sua parte, forse eccede nel dribbling, ma le sue doti tecniche sono evidentissime. E’ l’unico che accende la luce in una gara fatalmente piatta. Si procura il corner dal qualeal 34’ emerge la parabola di Jelenic preda di Suagher che gonfia la rete avversaria. Non cambierà più il risultato, neanche con i numerosi cambi nella ripresa (Castori ne fa sei). Agli svizzeri, al 43’ del st manca certamente un rigore: Suagher trattiene vistosamente Bahloul, ma l’arbitro Guccini non lo sanziona.

CARPI – CHIASSO 1-0 (1-0)

GOL: 34’ Suagher.

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Pezzi; Concas, Pasciuti, Di Noia, Jelenic; Machach; Vano. Secondo tempo (4-4-2): Colombi; Pezzi (29’ Barnofsky), Suagher, Ligi, Frascatore; Jelenic (13’ Romairone), Wilmots, Di Noia (19’ Saric), Piscitella; Arrighini, Mokulu. All.: Castori.

CHIASSO (3-5-2): Bellante (1’st Candeloro); Alessandrini, Martignoni (31’st Iberdemay), Ajeti (1’st Monighetti); Padula (24’ st Gennari), Adamczyk (36’ st Guerchadi), Charlier (1’ st Kabacalman), Guidotti, Belometti (1’ st Malinowski); Milinceanu (22’ st Batista), Josipovic (1’ st Bahloul). All.: Manzo.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale. Recupero 1’, 1’.