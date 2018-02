Carpi - Cremonese 1-1 | Giorico spreca, Melchiorri rimedia: al Cabassi è parità

Secondo tradizione, finisce 1-1 tra Carpi e Cremonese, come all’andata e come nei tre dei quattro precedenti al “Cabassi”. Equamente distribuiti anche i tempi. Primo appannaggio degli ospiti, che dopo un rigore sbagliato da Giorico e parato da Ujkani, vanno in vantaggio con Scappini. Il secondo è del Carpi, che dopo qualche sofferenza, riacciuffa il pari con Federico Melchiorri su assist di un redivivo Malcore che sfiora anche il 2-1 prima della logica sofferenza finale. E così Calabro si tiene stretto il pari che fa sfumare il sorpasso alla Cremonese ma mantiene la sua squadra sulla linea di galleggiamento dell’ottavo posto. Viste le difficoltà del match, contro una Cremonese ben strutturata e che comunque pensava di avere in mano la partita, può anche andar bene così.

Qualche sorpresa alla lettura delle formazioni: Mbakogu non ce la fa e non è nemmeno in panca, Calabro “alza” Garritano a supporto della punta Melchiorri. il ritorno di Giorico (sta fuori Verna), Sabbione e Pasciuti. Prima da titolare per Di Chiara, gli fa spazio in difesa Brosco. Nella Cremonese, priva di Arini e Paulinho, debutta dal 1’ l’ex sassolese Scamacca a far coppia con Scappini, Brighenti (marcatore all’andata) resta a sedere. In difesa Claiton si riprende il posto (esce Garcia Tena), e Castrovilli si posiziona tra le linee.

La gara entra subito nel vivo: prima è Pasciuti a sprecare al 4’, indirizzando il destro alto sugli sviluppi di un corner di Garritano, poi la replica degli ospiti con Scappini, imbeccato da Cavion, che al 7’ sfiora l’incrocio con un sinistro in corsa. Poco dopo, al 9’ tentativo dello stesso Cavion che arma il mancino, ma il tiro è fuori misura.

Al 14’ Piscopo vede e sanziona un mani di Castrovilli con la massima punizione. Sul dischetto va Giorico che prende una lenta rincorsa, si ferma, indugia e si fa parare il tiro angolato ma debole da un attento Ujkani. Al 25’ Almici traversa al centro per Scamacca che non riesce ad arrivare sul pallone da posizione favorevolissima. Di contro, arriva la prima conclusione tra i pali avversari dei biancorossi si arriva al 27’, con Melchiorri che aggancia appena dentro l’area, si aggiusta il pallone e spara di sinistro a rete, impegnando Ujkani a terra. Protesta Tesser, la Cremonese vorrebbe al 31’ un rigore per un mani di Ligi di in area, ma Piscopo non se la sente di...fare il bis.

La Cremonese passa in vantaggio al 32’: Renzetti assiste alla perfezione Scappini che anticipa tutti brucia di sinistro Colombi. La reazione del Carpi è nei piedi di Garritano, che al 33’ pur partendo da posizione defilata, sfiora il palo di Ujkani. Problemi fisici per Calapai, entra Concas. E’ il 37’, l’esterno genovese dopo 4’ va al cross dalla sinistra, col pallone che taglia tutta l’area di rigore senza trovare “acquirenti”.

Ripresa: per recuperare lo svantaggio Calabro colloca Concas più vicino a Melchiorri. Proprio l’attaccante marchigiano

CARPI – CREMONESE 0-1 (0-1)

GOL 32’ Scappini

CARPI (4-4-2): Colombi 6,5; Pachonik 5,5, Poli 6, Ligi 5,5, Di Chiara 6; Calapai 5,5 (37’ Concas 6), Sabbione 6, Giorico 4,5 (11’ st Verna 6), Pasciuti 6; Garritano 6, Melchiorri 6. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Capela, Verna, Malcore, Palumbo, Bittante, Saric, Brosco, Mbaye. All.: Calabro 5,5.

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani 6,5; Almici 6,5, Canini 6, Claiton 6, Renzetti 6,5; Cavion 6,5 Pesce 6, Croce 6; Castrovilli 6; Scamacca 5,5, Scappini 7. A disp.: Ravaglia, D’Avino, Procopio, Sbrissa, Piccolo, Brighenti, Marconi, Cinaglia, Macek, Gomez, Cinelli, G. Tena. All.: Tesser 6,5.

ARBITRO: Piscopo di Imperia (Citro di Battipaglia/Cecconi di Empoli; quarto ufficiale Rapuano di Rimini.

NOTE: Spettatori 2470 di cui 1720 paganti e 750 abbonati. Incasso 15351,60, quota abbonati 8119,80. Al 14’ Ujkani devia in angolo un rigore calciato da Giorico. Ammoniti: pt 28’ Cavion, 40’ Di Chiara; nel st 6’ Di Chiara. Recupero 2’