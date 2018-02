Carpi-Entella 0 - 0 | Il Carpi non vince più, in bianco anche contro l'Entella

Un punto soltanto e ringraziare. Finisce 0-0 al “Cabassi”, il Carpi sbatte sul muro della Virtus Entella, sbuffa, si imbottiglia e si incarta non riuscendo ad impossessarsi del gioco e della partita finendo per rischiare qualcosa ed accettare così di buon grado il brodino. Che, chissà, quando si tireranno le somme, potrebbe anche essere un buon risultato se si tiene conto della contingenza di un campionato equilibrato e difficile. Piove qualche fischio dal loggione che forse giustamente pretende un Carpi d’assalto e perennemente nell’alta classifica, ma intanto le distanze dei biancorossi dalla zona play-out (+8, proprio sull’Entella) sono inalterate.

E’ stata una gara difficile e scorbutica, ce lo si poteva aspettare. Ma la squadra biancorossa è apparsa impacciata, timorosa ed incapace di innescare due punte del calibro di Mbakogu e Melchiorri. E così nella specifica voce “gol fatti” i biancorossi restano ancora buoni ultimi.

Torna Mbakogu a far coppia con Melchiorri. Col nigeriano la novità principale riguardano due genovesi che sfidano i conterranei dell’Entella. Concas torna nella formazione iniziale dopo quasi un girone (contro il Pescara al “Cabassi” lo scorso 30 settembre), Sabbione rileva Mbaye in mezzo al campo dopo essere rimasto in panca sabato scorso a Foggia.

Nell’Entella, che da qualche settimana difende a tre, Aglietti si affida a De Luca ed Aramu “guastatori”, ricorrendo ad Ardizzone per sostituire l’infortunato dell’ultima ora Eramo che si aggiunge ad altre assenze importanti, come gli ex modenesi Troiano, Nizzetto e Luppi (che a Carpi risiede ma che in biancorosso non ha mai giocato).

Poco pubblico (710 paganti), ma della neve nessuna traccia. Anzi, spunta pure il sole. La città di Carpi sembra imborghesita e non offre alla squadra il supporto che sarebbe necessario. Oppure è vero il contrario: la squadra non trascina le folle e chi paga ha diritto di stare a casa se non apprezza lo “spettacolo”.

Ci vogliono 14 minuti per vedere un tiro in porta, ed è opera dei liguri, che mandano alla conclusione (centrale) De Luca su cross dalla destra di Belli, Colombi è attento e blocca. Il Carpi parte piano e non riesce a costruire, né a rendersi pericoloso. Anzi, al tiro ci vanno ancora gli ospiti al 22’ con un sinistro di Acampora che va fuori neanche poi di molto. Le prime notizie di Melchiorri e Mbakogu, che non ricevendo palloni se li vanno a prendere da soli, provando e sbagliando al 24’ un “dai e vai” all’ingresso dell’area di rigore virtussina. Da un avvitato sinistro di Di Chiara su calcio piazzato nasce un assist per Concas che però non arriva a colpire la sfera.

Entella vicina al vantaggio al 31’, col pallone che ballonzola pericolosamente nell’area di rigore carpigiana, ma Cremonesi in proiezione offensiva perde l’attimo e si fa anticipare da Pachonik. Una “spruzzata” di biancorosso sulla partita si vede al 33’, quando Mbakogu, innescato da Melchiorri si libera di Benedetti e getta dentro un pallone interessante, preda però della difesa biancoceleste. Finalmente il Carpi. Ci vogliono 39’ per vedere al tiro Mbakogu, che fa tutto da solo e scarica un bel destro che impegna Iacobucci in un bel tuffo sulla sinistra, palla in angolo.

RIPRESA – Al 10’ palla gol per gli ospiti. Ancora dalla fascia destra arriva un pallone d’oro per la testa di Aramu che tutto solo non dà potenza ed angolazione alla zuccata e per Colombi è facilissimo impossessarsi del pallone. Calabro gioca la carta Garritano, esce Concas, Pasciuti trasloca a sinistra. Il risultato non si sblocca, il tecnico biancorosso ricorre a Mbaye, rinunciando a Pachonik ed arretrando Sabbione. Sfortunato Belli (uno dei più propositivi dei liguri): l’esterno si fa male alla gamba destra, al suo posto Aglietti chiama De Santis. Al 26’ un sinistro a giro di Aramu su punizione sfila non lontano dall’incrocio. Entra Malcore al posto di un Melchiorri non brillantissimo. Proprio il biondo attaccante indirizza centralmente una punizione dai venticinque metri, Iacobucci si guadagna la pagnotta e si accartoccia ad abbrancare la palla. Fine delle trasmissioni. Uno zero a zero che non scalda i cuori, ma comunque porta il Carpi a quota 37.



CARPI – VIRTUS ENTELLA 0-0

CARPI (4-4-2) Colombi 6; Pachonik 5,5 (19’ st Mbaye 6), Poli 6, Ligi 6, Di Chiara 6; Concas 5 (11’ st Garritano 6), Verna 6, Sabbione 6, Pasciuti 5,5; Melchiorri 5,5 (34’ st Malcore s.v.), Mbakogu 6. A disp.: Serraiocco, Capela, Giorico, Bittante, Saric, Calapai, Jelenic, Nzola, Saber. All.: Calabro 5,5.

V. ENTELLA (3-5-2): Iacobucci 6,5; Benedetti 6, Ceccarelli 6,5, Cremonesi 6; Belli 6,5 (20’ st De Santis 6), Ardizzone 6, Acampora 5,5 (24’ st Di Paola 6), Crimi 6, Aliji 6; Aramu 5,5 (36’ st La Mantia s.v.), De Luca 6. A disp.: Paroni, Massolo, Icardi, Pellizzer, Gatto, Llullaku, Petrovic 6, Currarino, Brivio. All.: Aglietti 6.

ARBITRO: Balice di Termoli 6,5 (assistenti Sechi di Sassari, Grossi di Frosinone; quarto ufficiale Minelli di Varese).

Note: spettatori 1460 (di cui 750 abbonati), incasso 13495,20 (di cui 8119,80 quota abbonati). Ammoniti pt 28’ Ceccarelli, 38’ De Luca, 44’ Ardizzone. Recupero 1’ pt, 5’ st.