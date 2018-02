Carpi Football Academy, oltre 1.200 partecipanti per la terza edizione dell’evento "Tutti a Carpi"

Si dice spesso che il calcio si misura attraverso i numeri. Il grado di coinvolgimento e l’entusiasmo può essere anche testato attraverso uno o più eventi. Sicuramente in casa Carpi Football Academy c’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto nell’evento di punta del progetto di affiliazione biancorosso che oggi coinvolge 64 Società affiliate in Italia.

Parliamo della terza edizione della manifestazione Tutti A Carpi, ideata e coordinata dai Responsabili del progetto Giorgio Abeni, Daniele Andreozzi e Fabio Gozzi, che vedrà coinvolte oltre 1200 persone appartenenti alle Società affiliate Carpi FC nelle due prossime gare di Campionato: Carpi – Venezia e Carpi Pro Vercelli. Un momento importante per la Direzione e tutto lo staff Academy, in grado per il terzo anno consecutivo di coinvolgere così tante famiglie, bambini, tecnici e dirigenti per far vivere da protagonisti l’esperienza biancorossa. Anche quest’anno il programma si suddividerà tra Stadio e campo di allenamento: oltre alla visione delle rispettive partite, i piccoli partecipanti potranno disputare delle partitine amichevoli presso il Centro Sportivo Limidi e il giorno prima incontrare i giocatori per saluti e autografi. Un evento realizzato grazie all’ottimo lavoro di tutto lo staff dell’Academy che da mesi è impegnato nella realizzazione del Tutti a Carpi. Un successo importante che spinge ancor di più il progetto nato tre stagioni fa e che oggi è un modello di riferimento nel settore affiliazioni.

Formazione, scouting, eventi e camp: questi i pilastri della Carpi Football Academy che ha l’obiettivo di supportare le scuole calcio in un percorso di sviluppo e valorizzazione del progetto sportivo, educativo e sociale. Prossimi appuntamenti quindi 3 e 4 Marzo per Carpi – Venezia e 17/18 Marzo per Carpi – Pro Vercelli. In quelle occasioni sicuramente i ragazzi di Calabro potranno contare su una spinta in più!