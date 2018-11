Carpi Football Academy, il percorso riparte anche dalla formazione

La scorsa settimana a Roma, presso il Centro Sportivo Fiorini casa dell’affiliata Real Testaccio, si è tenuto il workshop in campo con Massimo De Paoli, uno dei formatori tecnico calcistici più importanti del nostro panorama che dopo oltre 15 anni di Brescia Calcio da quest’anno fa parte dell’Academy biancorossa. Una giornata formativa, in campo e fuori, che ha visto partecipare moltissimi tecnici delle affiliate provenienti da tutta Italia confermando la centralità e l’importanza dell’area formazione.

Queste le parole di De Paoli: “Faccio tutto questo con passione. C’è stato un momento in cui ho giocato, uno in cui ho allenato e credo che oggi sia il tempo di parlare e confrontarmi con altri allenatori, cercando di trasmettere innanzitutto entusiasmo, perché solo con l’entusiasmo possiamo insegnare ai nostri ragazzi coinvolgendoli e attirando la loro attenzione. Il calcio essendo un gioco collettivo ha bisogno delle relazioni, del confronto, dell’interdipendenza. Il fatto di esser stato scelto da grandi amici e soprattutto grandi professionisti come quelli della Carpi Football Academy mi riempie di orgoglio, ho accettato con piacere questa collaborazione in quanto credo che un club professionistico che si pone il problema dell’istruzione e della formazione dei tecnici nei settori giovanili è una realtà che sta un passo avanti.”

Una formazione sempre più incisiva, un percorso di eccellenza che il Carpi ormai persegue da quattro anni grazie al lavoro svolto dalla direzione Academy, rappresentata dal Direttore Sportivo Giorgio Abeni e dai Direttori Tecnici Daniele Andreozzi e Fabio Gozzi, e da tutto lo staff biancorosso sul territorio nazionale. Ogni giorno la Carpi Football Academy lavora con l’obiettivo di valorizzare il rapporto con le proprie affiliate, facendo riferimento al proprio motto: l’unico modo per fare bene calcio è rispettarlo.