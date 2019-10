Carpi – Modena 0-1 | Il derby è gialloblu, decide un rigore di Tulissi

Il riscatto del Modena. I gialli vincono a Carpi dopo ventidue anni e lo fanno con carattere, capacità di soffrire e di colpire al momento giusto. Zironelli respira e ritrova il sorriso dopo qualche partita un po’ così. Il Carpi, dal canto suo, fallisce il poker di successi di fila, mastica amaro e recrimina dopo aver sprecato tanto. Polveri bagnate per gli attaccanti di Riolfo che pure hanno trovato sulla strada, soprattutto nella ripresa, un insuperabile Gagno. Decisivo un rigore realizzato da Tulissi nei primi minuti della seconda frazione. Gara spigolosa, ma non cattiva, a dispetto dei due cartellini rossi (uno dei quali comminato in occasione dell’episodio decisivo) e di qualche ammonizione qua e là.

Riolfo si affida quasi per intero ad un modulo ed a uno schieramento collaudati, con Saric dietro Jelenic e Vano. In difesa torna Pellegrini, esce Rossoni. Zironelli ripropone Ingegneri in difesa, Pezzella in mezzo e Tulissi in attacco accanto a Rossetti.

Pubblico delle grandi occasioni, e non potrebbe essere diversamente. Imponente la rappresentanza della tifoseria canarina, presente anche nei distinti. Curva Bertesi-Siligardi e tribune piene come non si vedeva da tempo. E’ piovuto a lungo prima del match ma il terreno del “Cabassi” tiene bene. La gara stenta a decollare, spazi non ce ne sono, il Modena sporca le linee di passaggio biancorosse, gioca d’anticipo e chiude ogni varco. La squadra di Riolfo sbaglia spesso ma non volentieri la misura dei passaggi, i “gialli” mai mettono il naso nell’area carpigiana, per cui Nobile trascorre un primo tempo da disoccupato.

Al 14’ propositivo il Carpi con un’iniziativa di Pellegrini che sfonda a destra e prova a mettere in mezzo, Perna si rifugia in corner. Replica del Modena con un interessante spunto di De Grazia sulla fascia mancina, cross pericoloso che Saber mette in angolo. Alla mezz’ora discesa di Lomolino, bel pallone teso in area, ma né Jelenic né Vano arrivano sul pallone. Prima vera occasione del match al 35’ Contropiede del Carpi: Saric lancia Vano che gli restituisce il pallone. Saric fila via, vince un rimpallo, esplode il destro, ma Gagno è bravo e gli dice di no. Minuto 42’, Carta prende palla ai venti metri, si accentra e prova la conclusione, tiro centrale, Gagno c’è. Si va il riposo a reti bianche.

Ripresa. Al 6’ traversone dal fondo di Pezzi sul primo palo, irrompe Vano che stacca ma non centra la porta. Lo stesso Vano anticipa Zaro e appoggia dietro per Saber che, a porta praticamente vuota, viene murato da Varutti. Al 7’ svolta del match: ripartenza gialloblù, Pezzella pesca Bearzotti in piena area, Lomolino lo stende, è rigore e cartellino rosso. Tulissi dal dischetto batte Nobile e porta avanti il Modena. Viene ristabilita la parità numerica al 17’. Il Modena resta in dieci per un fallo da ultimo uomo di Ingegneri su Jelenic. Dieci contro dieci, il Carpi riprende coraggio e ci prova a risalire la corrente. Il Modena si abbassa a protezione della propria area. Riolfo getta sul campo Maurizi e Biasci, Zironelli (che aveva in precedenza tolto Tulissi), ricorre a forze fresche cone Rabiu e Boscolo Papo. Sale in cattedra Gagno. Il portiere canarino si oppone alla mezz’ora ad un destro di Saric, poi al 36’ si produce in una deviazione incredibile su Maurizi. Sul prosieguo dell’azione la difesa dei “gialli” risolve a suo favore la mischia. Riolfo ricorre anche a Carletti, si gioca il tutto per tutto. Ma la squadra di Zironelli, pur rischiando qualcosina, non si fa beffare e porta a casa tre punti di platino.

GOL: 9’ st rig. Tulissi.

CARPI (4-3-1-2): Nobile 5,5; Pellegrini 6 (27’ st Maurizi 6), Sabotic 6 (34’ st Carletti s.v.), Ligi 6, Lomolino 5; Saber 6 (27’ st Biasci 6) Pezzi 6, Carta 5,5; Saric 6,5; Vano 5, Jelenic 6. In panchina: Rossini, Rossoni, Sarzi Puttini,Varoli, Clemente, Boccaccini, Fofana, Simonetti, Carletti, Van der Heijden. All.: Riolfo 6.

MODENA (3-4-3): Gagno 7; Ingegneri 5, Zaro 6, Perna 6,5; Bearzotti 6,5 Davì 6, Pezzella 6,5 ( 30’ st Rabiu 6) Varutti 6; Tulissi 6,5 (14’ st Stefanelli) Rossetti 5,5 (14’ st Sodinha 5,5), De Grazia 5,5 (30’ st Boscolo Papo 6). In panchina: Pacini, Narciso; Cargnelutti, Ferrario, Politti, Mattioli, Duca, Spaviero. All.: Zironelli 6.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona 6 (assistenti Severino di Campobasso e Carpi Melchiorre di Orvieto). Note: espulsi nel s.t. 7’ Lomolino, Ammoniti 43’ Carta, 44’ Zaro, 45’ Pezzella; nel s.t. 11’ Davì e Jelenic, 42’ Biasci. Recupero 1’, 4’.

Spettatori paganti 3029 cui si sommano i 734 abbonati. Incasso di 40647 euro, quota partita 4508,42