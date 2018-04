Carpi-Perugia 1-2 | Il Carpi si sveglia tardi, al Cabassi fa festa il Perugia

Sei mesi dopo, Carpi di nuovo ko al “Cabassi” (1-2). Ad infrangere la Sei mesi dopo, Carpi di nuovo ko al “Cabassi” (1-2). Ad infrangere la striscia più lunga del Carpi “casalingo” in serie B (undici gare) ci ha pensato un Perugia quadrato, tecnico e rognoso che si impone E pure cinico , con alta percentuale di realizzazione. Due palle gol, doppio vantaggio. Entrambe le reti a cavallo dei quarti d’ora dei due tempi. In mezzo un buon Carpi sul piano della proposta di gioco, ma come al solito poco incisivo. La squadra di Calabro si scuote nel finale, va in gol con Concas e generosamente va alla ricerca del pari. Non lo trova per propri demeriti, ma lo zampino ce lo mette anche l’arbitro che non se la sente di fischiare un penalty per un evidente fallo di Mustacchio su Pasciuti.

Con meno di un gol a partita (30 in 36 giornate) raggiungere i play-off sarà durissima. A sei giornate dal termine con un calendario un po’ così, (Parma, Avellino, Empoli, Frosinone, Cittadella e Bari, in rapida successione), appare una montagna da scalare troppo alta per la formazione di Calabro.

Il tecnico ne cambia cinque rispetto alla formazione iniziale di Brescia, restituendo una maglia da titolare a Calapai, Verna, Mbaye, Jelenic e Sabbione, ovvero cinque dei sei di centrocampo, adattando Pachonik a terzo di difesa. Anche il Perugia adotta un robusto turn-over, la metà dei giocatori di movimento. Breda rinuncia sia a Colombatto che a Diamanti, presentando un 3-5-2 con Cerri e Di Carmine punte, Mustacchio e Terrani esterni, l’ex Bianco in regia, coadiuvato da Gustafson e Buonaiuto.

Primo sussulto al 9’, con un tiro cross di Mustacchio e poi su un velleitario tentativo in acrobazia di Cerri che finisce alto. Il Carpi non sta a a guardare. Melchiorri all’11’ salta con un tunnel in area Belmonte, ma viene raddoppiato da Del Prete, è solo angolo. La partita si sblocca al quarto d’ora, a segnare è il Perugia con il “solito” Di Carmine, abile e fortunato di ritrovarsi il pallone fra i piedi in area di rigore su tiro di Buonaiuto, ed a scaraventarlo di destro nell’angolo più lontano.

Al 21’ Carpi vicinissimo al pareggio. La difesa umbra pasticcia, Jelenic si ritrova tutto solo nell’area piccola con Leali ormai battuto, ma lo sloveno gira clamorosamente a lato con la porta sguarnita. Melchiorri fa tutto da solo al 37’, guadagnandosi un pericoloso calcio piazzato dai sedici metri. Bel destro a giro di Jelenic che impegna severamente Leali con una deviazione a terra.

Ripresa. Il Carpi intensifica l’azione offensiva alla ricerca del pari. Al 6’ pericoloso cross di Calapai dalla destra, ma non c’è nessuno. Notevole spunto di Melchiorri al 10’: fa tutto da solo l’attaccante biancorosso che salta due avversari, poi al momento del tiro colpisce solo l’esterno della rete. Non è proprio serata. Il Perugia, sornione e cinico, approfitta di una palla persa di Jelenic per lanciarsi nello spazio in un superiorità numerica. Scarico di Buonaiuto per Gustafson che in diagonale brucia Colombi per lo 0-2. Il Carpi perde fiducia e rischia ancora. Il Perugia, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Al 25’ Bonaiuto libera Di Carmine che in scivolata sfiora lo 0-3. Poi è Terrani si fa trenta metri di campo palla al piede e tira da buona posizione, conclusione “strozzata” che termina sul fondo. Il Perugia sembra gestire abbastanza agevolmente. Al 42’ sussulto d’orgoglio della squadra di Calabro. Garritano disegna un bell’assist per la testa di Concas che trova la rete anticipando Belmonte. Cinque gli accesissimi minuti di recupero, quando il Carpi reclama (forse a ragione) pure un rigore su Pasciuti. Ma una serata un po’ così non può non finire che con un’amara sconfitta, forse immeritata ma comunque al cospetto di una delle formazioni più accreditate del campionato.

IL TABELLINO

GOL: 15’ Di Carmine; nel s.t. 14’ Gustafson, 42’ Concas

CARPI (3-5-1-1): Colombi 6; Pachonik 5,5, Capela 5,5 (20’ st Brosco 6), Poli 6; Calapai 5,5 (10’ st Concas 6,5), Verna 5,5, Mbaye 5,5, Jelenic 5, Pasciuti 6; Sabbione 5,5 (26’ st Garritano 6); Melchiorri 6,5 In panchina: Serraiocco, Giorico, Malcore, Ligi, Di Chiara, Palumbo, Bittante, Saric, Saber. All.: Calabro 5,5.

PERUGIA: (3-5-2): Leali 6,5; Volta 6,5, Del Prete 6 (21’ st Dellafiore 6), Belmonte 6; Mustacchio 6, Gustafson 7 Bianco 6 (17’ st Colombatto 6), Buonaiuto 7 (37’ st Kouan s.v.) Terrani 6,5; Di Carmine 7, Cerri 6. In panchina Santopadre, Nocchi; Zanon, Diamanti, Dellafiore, Kouan, Germoni. All.: Breda 6,5.

Arbitro: Di Martino di Teramo 4,5 (assistenti Soricaro di Barletta e Opromolla di Salerno; quarto uomo Andreini di Forlì).

Note: ammoniti 29’ Bianco, 31’ Sabbione; nel s.t. 23’ Brosco, 46’ Leali, 49’ Colombatto.

