Carpi - Pescara 0-0 | Per i biancorossi un pareggio amaro che non serve a nulla

Un pareggio col retrogusto amaro per il Carpi che non riesce a battere il Pescara al Cabassi consegnandosi di fatto ad una sempre più probabile retrocessione in serie C. Non basta alla squadra di Castori un gran primo tempo. Diverse le occasioni buttate al vento (Marsura e Cissè imbarazzanti, Fiorillo comunque bravo nel tenere inviolata la propria rete). Nella ripresa sbaglia anche Crociata, prima di un finale generoso ma improduttivo è rischioso, perché è il Pescara a sfiorare il vantaggio che avrebbe significato per i biancorossi una definitiva condanna. Foggia e Livorno pareggiano 2-2, Carpi sempre a meno cinque dai playout, ma ora da giocare ne restano solo quattro. Per i biancorossi il prossimo impegno sabato a Salerno.

CARPI - PESCARA 0-0

CARPI (4-2-3-1): Piscitelli 6,5; Pachonik 6, Sabbione 6, Poli 6,5 Pezzi 6; Coulibaly 6, Pasciuti 6; Rolando 5,5 (25' st Piscitella 5,5), Crociata 6, Marsura 5 (39' st Vano s.v.); Cissè 5 (16' st Arrighini 5). A disp.: Serraiocco, Suagher, Marcjanik, Buongiorno, Vitale, Romairone, Saric, Wilmots, Kresic. All.: Castori.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo 7; Ciofani 5,5 (38 ' st Balzano 6) Perrotta 6, Bettella 6,5 Del Grosso 6; Memushaj 6,5 Brugman 6, Crecco 6; Antonucci 6 (14'st Bellini 5), Mancuso 5 (28' st Capone 6), Sottil 5. A disp.: Kastrati, Farelli; Elizalde, Pinto, Marras, Borrelli, Camilleri, Pavone. All.: Pillon 6.

Arbitro: Minelli di Varese 6. (Rossi di Novara, Luciano di Lamezia; quarto ufficiale Rossetti di Ancona)

Spettatori paganti 1222, abbonati 903.

La cronaca (da ilPescara.it)

Pronti via e dopo appena 35 secondi è il Pescara a rendersi subito pericoloso con un destro sparato alto da Memushaj da buona posizione in area di rigore su assist di Del Grosso.

Al quinto prima occasione dei padroni di casa con Marsura che si trova a tu per tu con Fiorillo che riesce a bloccare l'attaccante del Carpi. All'8' ci prova Cissè da fuori area ma la mira è sballata. Carpi ancora pericoloso poco dopo con Marsura che scappa a Ciofani e costringe Fiorillo a salvare con i piedi. Al 18' ci prova ancora Cissè con un destro da fuori area che arriva tra le braccia dell'estremo biancazzurro. I ragazzi di Castori provano ad aumentare la pressione e Fiorillo con un colpo di reni è costretto a deviare sopra la traversa un tiraccio dai 25 metri di Pezzi.

Al 25' calcio di punizione dal limite dell'area ma Memushaj sparacchia alto. Fiammata dei biancazzurri al 28' con Sottil che tira in diagonale quasi a colpo sicuro ma Piscitelli gli nega la gioia del gol respingendo di piede. Ma il Carpi riprende subito a spingere e Crociata arriva al tiro dalla lunga distanza. La partita diventa vivace e le squadre si allungano: al 30' buona azione di Sottil sulla sinistra ma sul suo cross in area nessuno dei compagni riesce a intervenire. Al 38' occasione d'oro per i biancazzurri con Sottil forse troppo generoso che da buona posizione invece di tirare sceglie di passare a Mancuso ma la difesa riesce a contenere.

Al 44' Pasciuti sfrutta un corridoio sulla fascia sinistra e arriva al tiro che finisce sopra la traversa. Senza recupero finisce il primo tempo.

Il secondo tempo riprende con gli stessi interpreti della prima frazione. Riparte meglio il Pescara ma la prima occasione gol è del Carpi con Crociata che sfiora il palo con un diagonale di destro. Ancora i padroni di casa si fanno vedere in area di rigore con un colpo di testa di Marsura su assist di Rolando. La prima mossa è di Pillon che decide di mandare in campo al 59' Bellini al posto di Antonucci con Mancuso che prende la sua posizione nel tridente d'attacco. Due minuti dopo Castori risponde con Arrighini che sostituisce Cissè. Al 63' clamorosa occasione gol per i biancazzurri con il Carpi che salva sulla linea di porta, il Pescara continua ad attaccare e Piscitelli deve bloccare una conclusione di Ciofani. Il più pericoloso del Delfino resta Sottil che dalla fascia a 70' mette nell'area piccola un cross insidioso. Subito dopo Castori manda in campo Piscitella per Rolando e Pillon fa uscire bomber Mancuso per Capone. Al 70' altro salvataggio sulla linea della difesa emiliana sul colpo di testa di Crecco. All'80' Del Grosso prova un cross che diventa quasi un tiro che si perde a lato. L'ultima mossa di Pillon per cercare di portare a casa i tre punti è l'inserimento di Balzano per Ciofani. Castori invece prova Vano per Marsura. All'85' Bellini ha sul destro il pallone del match point ma solo davanti alla porta spara malamente sopra la traversa dopo che Brugman ha chiuso il triangolo. Un minuto e mezzo più tardi Delfino ancora vicinissimo al vantaggio ma Piscitella salva il Carpi riuscendo a deviare sulla traversa un destro insidioso del solito Sottil. Al 92' ancora Sottil si affaccia dalle parti di Piscitella ma il suo tiro è largo. Al 94' Bellini in ritardo di pochi centimetri sull'assist di Capone che era solo da spingere in rete.

