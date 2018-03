Carpi-Pro Vercelli 2-0 | Doppietta di Melchiorri, biancorossi fra le grandi

La serata perfetta per il Carpi di Calabro, che batte 2-0 la Pro Vercelli (imbattuta da sette gare), ritrova il successo casalingo dopo un mese e mezzo, festeggia la prima doppietta di Melchiorri e soprattutto aggancia l’ottavo posto, ovvero quella zona play-off che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissima. In 95’ i biancorossi segnano il doppio dei gol realizzati nelle cinque gare precedenti in B contro le “bianche casacche”, e per la quarta gara di fila (dodicesima stagionale) Colombi resta imbattuto. I numeri danno quindi ragione a Calabro ed ai suoi ragazzi, ma non è solo una questione matematica. Il Carpi (senza Mbakogu, che ne avrà per altre due settimane), ha schiacciato l’avversaria e ne ha disposto a piacimento, soprattutto nel primo tempo, disinnescandone i pruriti di rimonta, mai realmente concretizzatisi. I biancorossi arrivano sempre primi sul pallone, costringono all’errore i piemontesi e non rischiano quasi nulla. Domenica al “Barbera” di Palermo si annuncia una gara stuzzicante per il “nuovo” Carpi griffato Melchiorri.

LA GARA - Squadra che vince non si cambia, o quasi. Degli “undici” che hanno vinto a Pescara Calabro ne conferma nove, Mbaye è squalificato, torna Pasciuti che si posiziona centralmente davanti alla difesa. In più parte dall’inizio Verna, in luogo di Jelenic, in Abruzzo rilevato proprio dall’ex pisano. Sabbione ha il compito di “sporcare” in partenza l’iniziativa dei piemontesi, in particolare di Paghera schierato al posto dello squalificato Vives.

Fa freddo al “Cabassi”, ma è tutto ok dopo la nevicata del mattino, il terreno ben protetto dai teloni, ha tenuto e si presenta in condizioni più che discrete. Non c’è un gran pubblico, una trentina di tifosi ospiti è sistemata nei distinti.

Il Carpi va al tiro all’11’ con Garritano, ben assistito da Melchiorri: Pigliacelli non si fa sorprendere, opponendosi di istinto sul palo di competenza. I biancorossi determinati e decisi a far proprio il match sin dalla prima parte, stazionano costantemente nella metà campo avversaria, approfittando anche di diversi errori in fase di disimpegno da parte della formazione di Grassadonia. Melchiorri da posizione defilata gira in porta al 21’, mette in angolo. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, Pigliacelli pasticcia sull’uscita ma poi respinge una gran conclusione dai venti metri di Verna. L’estremo della Pro si ripete al 27’, andando a deviare con la punta delle dita su Melchiorri, ben innescato in piena area da Pachonik. La Pro Vercelli mette la testa fuori dal sacco al 32’ con Konate, che prima si libera velocemente negli ultimi sedici metri, ma poi sbuccia clamorosamente al momento di concludere. Si ribalta il fronte e il Carpi va in vantaggio, al 33’. La firma è quella illustre di Federico Melchiorri, che finalizza alla grande una letale ripartenza, iniziata proprio da lui, rifinita da Garritano con l’ausilio di un rimpallo. Pigliacelli non può nulla sul destro dell’attaccante, che gira di destro volta appena dentro l’area, firmando il terzo sigillo in maglia biancorossa dopo quelli con Spezia (a gennaio) e Cremonese (a febbraio). Vantaggio meritatissimo per la formazione di Calabro che tiene senza problemi fino al riposo.

Nella parte iniziale della ripresa dimostra maggiore audacia la Pro Vercelli, che si fa pericolosa due volte nel giro di pochi minuti. Al 4’ Castiglia, ben servito in piena area da Germano, sbaglia al momento del tiro, e poi al 9’ con una bella combinazione tra Mammarella e Raicevic, non sfruttata a dovere da Kanoute. Grassadonia ricorre a Reginaldo al posto di Kanoute ma non fa neanche in tempo a risistemare lo scacchiere alla ricerca del pari che la Pro Vercelli incassa il 2-0. Colossale frittata di Konate che regala letteralmente il pallone a Melchiorri che non può esimersi dal fare il bis che di fatto chiude il match. I biancorossi dilagano e sprecano. L’ultima doppietta del calciatore marchigiano risale al 13 febbraio 2016, quando contribuì al successo (1-3) del suo Cagliari a Latina. La Pro è demoralizzata. Al 23’ Garritano a tu per tu con Pigliacelli mette in mezzo, chiude Mammarella, quindi al 25’ un destro di Sabbione sfila di poco a lato. Poco dopo (27’) Colombi va a chiudere in uscita ad anticipare Raicevic che aveva infilato i centrali biancorossi. La mossa di Grassadonia (un terzo attaccante, Morra, al posto di Germano), sa di disperazione e non dà esiti. Il Carpi non concede nulla e porta a casa una vittoria pesante in un momento chiave della stagione.

GOL 33’ pt e 20’ st Melchiorri.

CARPI (3-5-1-1): Colombi 6; Capela 6, Poli 6, Ligi 6; Pachonik 6, Verna 6 (38’ st Concas s.v.), Pasciuti 6, Garritano 6,5 (41’ st Bittante s.v.), Di Chiara 6; Sabbione 7; Melchiorri 7,5. In panchina: Brunelli, Concas, Giorico, Malcore, Palumbo, Saric, Brosco, Calapai, Jelenic, Nzola, Saber. All.: Calabro 7.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Gozzi 6, Konate 4.5 (22’ st Gatto 6), Bergamelli 6; Berra 5,5, Germano 6 (31’ st Morra s.v.), Paghera 5,5, Castiglia 6, Mammarella 6; Raicevic 6, Kanoute 5 (18’ st Reginaldo 6). In panchina: Gilardi, Marcone; Altobelli, Rovini, Ivan, Da Silva, Pugliese, Jidayi. All.: Grassadonia 6.

ARBITRO: Fourneau di Roma 6 (assistenti Muto e Villa/ quarto ufficiale Zufferli). Spettatori 1417 di cui 667 paganti e 750 abbonati. Incasso 3835,40. Quota abbonati 8119,80. Ammonito 43’ pt Berra. Recupero 1’ pt, 4’ st.