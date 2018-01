Capi-Spezia 2-1 | Mbakogu e Melchiorri firmano il riscatto dei biancorossi

Gli osservatori del Leeds si saranno dati di gomito. Con un Mbakogu così, al Carpi è possibile qualunque impresa. Anche quella di battere uno Spezia solido e determinato e di tornare al sorriso dopo un periodo grigio. La tradizione è stata rispettata ancora una volta. Lo Spezia è un autentico talismano per i colori biancorossi, che hanno vinto sei delle otto partite giuocate in serie B, tanto che i tifosi carpigiani si prendono beffa dei rivali al grido di “non vincete mai”. Buon per Calabro, per nulla disturbato dalle voci di un suo possibile avvicendamento in caso di risultato negativo. Tutta un’altra storia, invece. Il Carpi scaccia le nubi e riaggancia l’ottavo posto, scoprendo una volta di più che in questa pazza serie B basta un niente per ritrovarsi dalla polvere all’altare e…viceversa. Un discreto primo tempo, senza reti, con i biancorossi comunque più propositivi del solito. Nella ripresa i fuochi d’artificio, con vantaggio, pareggio e definitivo 2-1 nell’arco di pochi minuti. Col peggiore attacco del campionato che in otto minuti, grazie ai suoi due uomini segna due gol in otto minuti ad una delle migliori difese della B. Stranezze e fascino del calcio.

LA CRONACA - Calabro ricorre al 4-4-2, con Pachonik e Calapai catena di destra, Pasciuti e Belloni occpano la corsia mancina. Poli e Ligi in difesa, Verna e Sabbione in mezzo, Melchiorri e Mbakogu in attacco. Nello Spezia gioca subito Mora (nuovo arrivo dalla Spal), Mairlungo affianca Granoche in attacco al posto di Gilardino, non convocato per un contrattempo di natura fisica nell’allenamento di rifinitura. Lo Spezia si presenta al “Cabassi” con due punti in più e una serie di cinque gare senza subire gol. Dato che combinato con la cronica “allergia” del Carpi alla rete avversaria, lascia immaginare in sede di premessa una gara bloccata.

Qualche spunto da parte biancorossa arriva sin da subito. Al 6’ Mbakogu gira di testa a lato un bel traversone di Calapai, al 17’ destro di Sabbione dal limite che finisce alto – e neanche di moltissimo – sulla traversa. Lo Spezia si scuote all’improvviso: al 21’ Colombi, ben appostato sul primo palo, dice di no ad un sinistro ravvicinato di De Col, innescato da Marilungo. Sempre dall’out destro ci prova il Carpi. Pachonik al 27’ mette in mezzo un pallone sul quale non sono reattive le punte. Al 29’ Mbakogu cincischia al limite e non riesce a tirare su bell’invito di Melchiorri. Quindi alla mezz’ora il nigeriano si riscatta indirizzando un pallone verso l’incrocio, Di Gennaro non c’arriverebbe mai ma la sfera esce di pochissimo. Palla gol colossale sprecata da Mbakogu al 35’, che a due passi dalla porta non riesce a far di meglio che appoggiare debolmente d testa tra le braccia del portiere spezzino. E’ comunque una notizia: il Carpi riesce ad indirizzare un pallone verso lo specchio della porta avversaria, e l’”impresa” non riusciva – colpa della sosta – da un mesetto… Nel finale del primo tempo un tiro di Melchiorri, servito in velocità da Verna, viene rimpallato da Terzi. Reti bianche all’intervallo.

Una palla vagante proveniente da un fallo laterale diviene il “pretesto” per Bolzoni per armare il destro e scagliare un pallone al veleno che sfiora il palo lontano della porta di Colombi. La ripresa si apre (al 3’) sostanzialmente con questa fiammata spezzina senza esito. All’11’ ci prova Melchiorri che fila via in bella progressione verso l’area ma poi alza troppo la mira e il suo destro finisce lontano dai pali di Di Gennaro. Stesso destino per un destro di Granoche da posizione defliata al 18’. Pochi spunti e Carpi quasi mai in grado di articolare una ripartenza con i tempi e i modi giusti. Lo Spezia riesce sempre a posizionarsi ed a prevenire insidie. Al 19’ un sinistro radente di Verna sul secondo palo impegna in tuffo un attento Di Gennaro. Primo cambio biancorosso al 20’, con Saric che rileva Belloni, in calo di energie e di idee dopo un discreto primo tempo. Proprio Saric incide immediatamente sul match, costringendo al fallo De Col e procurandosi un calcio piazzato dalla sinistra. Mbakogu raccoglie un pallone – come si suol dire – dalla “spazzatura” e batte Di Gennaro con un destro da distanza ravvicinata. Per il nigeriano il sesto gol stagionale. La gioia biancorossa dura un paio di minuti. Il tempo di non concretizzare un contropiede (con Saric) e di ritrovarsi subito dall’altra parte. Da un corner (che non c’è) la sponda di Mora si trasforma in un assist per l’accorrente Terzi che firma l’1-1. Colombi protesta e poi Pasciuti si becca il giallo per un fallo su Pessina. Ma il Carpi non ci sta. Passano cinque minuti o poco più e la squadra di Calabro mette ancora la testa avanti. Mbakogu rifinisce in un corridoio per Melchiorri che fila via tutto solo verso Di Gennaro e lo “brucia” con uno “scavetto”di rara bellezza che vale il raddoppio, il primo gol in maglia Carpi e il suo personalissimo ritorno nel tabellino dei marcatori dopo un anno e mezzo. Gallo getta nella mischia De Francesco (ex Reggina) e rischia il tutto per tutto col 4-2-4. Rischia di prendere il terzo gol, con uno strepitoso allungo di Mbakogu che si fa trenta metri di campo da solo ma tutto solo davanti a Di Gennaro fallisce il bersaglio, colpendo la traversa, con il pallone che poi finisce beffardamente sul fondo.

GOL: nel s.t. 25’ Mbakogu, 27’ Terzi., 33’ Melchiorri.

CARPI (4-4-2): Colombi 6,5; Pachonik 6,5, Poli 6, Ligi 6, Pasciuti 6; Calapai 6,5 Verna 6 (42’ st Mbaye). Sabbione 6, Belloni 6 (20’ st Saric 7); Melchiorri 7, Mbakogu 7,5. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Capela, Concas, Giorico, Malcore, Brosco, Nzola. All.: Calabro 7.

SPEZIA (4-3-1-2): Di Gennaro 6; De Col 6, Terzi 6,5,Giani 6, Lopez 6; Mora 6,5 Bolzoni 6, Pessina 6 (39’ st De Francesco s.v.); Mastinu 5,5 (12’ st Palladino 6), ; Granoche 6, Marilungo 5 (24’ st Forte 6), . A disp.: Bassi, Manfredini; Capelli, Ceccaroni, Juande, Augello, Corbo, Maggiore. All.: Gallo 6. .

ARBITRO: Giua di Sassari 5,5 (Cipressa/Scatragli; Curti).

NOTE: ammoniti pt 24’ Ligi; nel s.t. 23’ De Col, 25’ Lopez. Recupero 1’, 4’ . Spettatori 1900(di cui 1150 paganti – incasso 10176,10 - e 750 abbonati, quota gara 8119,80).