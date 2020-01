Carpi-Sudtirolesi 1-1 | Per il Carpi è solo pari, non basta il gol di Biasci

Comincia con un pari il gennaio “terribile” per il Carpi che proprio non riesce a vincere la prima gara dell’anno, tabù da ormai otto anni. Stavolta l’ostacolo “insormontabile” si chiama Sudtirol, che ferma sull’1-1 la squadra di Riolfo, interrompendone la serie di sette vittorie di fila.

Un risultato che rispecchia in larga parte quanto si è visto sul terreno di gioco, col Carpi che non ha saputo sfruttare sino in fondo i momenti favorevoli del match, quando gli altoatesini apparivano in difficoltà, subendone poi la fisicità che ne ha impedito il raddoppio, fino a pagare dazio al 28’ della ripresa su calcio piazzato. Una gara decisamente diversa da quella frizzante dell’andata, vinta 3-2 dagli emiliani, di fronte comunque ad una brillante avversaria. Stavolta meno fronzoli, e maggiore attenzione da parte di entrambi i tecnici. Senza la punizione di Casiraghi, probabilmente, Riolfo con la sua difesa munitissima, che non ha sbagliato praticamente nulla, avrebbe portato a casa l’ennesimo successo. Invece arriva solo un punto, quello numero 42 di una grande stagione, alla vigilia dello scontro diretto a Vicenza. Il “Lane” capolista, bloccato sullo 0-0 a Fermo, aspetta il Carpi domenica prossima.

Riolfo ripresenta Vano dopo un mese e mezzo, torna in panca Maurizi, match winner delle ultime due gare del 2019. Ligi è squalificato, lo rileva Boccaccini, l’ultimo arrivo Varga si accomoda in panchina, Rossoni non è in distinta, tocca dunque a Pellegrini. Nell’Alto Adige Petrella affianca Mazzocco in avanti, con Casiraghi mezza punta. Moduli speculari, nel Carpi tra le linee opera Jelenic. Due gli ex, uno per parte, uno in campo (Sarzi Puttini) e l’altro in panchina (Stefano Vecchi).

E’ il Carpi a “fare” la partita, il Sud tirol occupa dal canto suo molto bene gli spazi e per una buona fetta del primo tempo non succede quasi nulla. Al 9’ buona combinazione al limite dei sedici metri tra Mazzocchi e Petrella, quest’ultimo penetra in area senza tuttavia riuscire ad armare il sinistro per il tiro. Quattro minuti dopo iniziativa di Saric che crossa da sinistra, Cucchietti respinge maldestramente sulla schiena del compagno Vinetot, bravo poi ad anticipare gli avanti biancorossi.

Vantaggio del Carpi al 19’: lungo lancio in verticale di Saber, la palla è preda di un velocissimo Biasci che prima “scherza” un avversario con un dribbling aereo e poi è bravissimo ad anticipare Cucchietti ed a depositare in fondo al sacco.

Ottima combinazione tra Vano e Biasci al 24’, con il centravanti che protegge palla e va via a Vinetot, allarga per Biasci che gli ritorna il pallone, ma Polak ci arriva per primo di testa e l’opportunità sfuma.

Alquanto velleitario un sinistro di Tait dai venticinque metri, palla sul fondo. Protesta il Carpi al 35’ per un “abbraccio affettuoso” in area a Sabotic, Natilla fa ampi gesti con le braccia, non è rigore.

Occasione altoatesina al 37’ con Mazzocchi che sguscia bene in area, ben servito da Petrella. Al momento del tiro, da posizione appena defilata, sia pure nell’area piccola, trova l’efficace opposizione di Pellegrini e Nobile che para a terra. Eccellente il traversone di Sarzi Puttini al 38’ da sinistra, ma non ci arrivano per un soffio in due. Rischio per il Carpi al 40’. Mazzocchi restituisce “il favore” a Petrella, ma Sabotic protegge al meglio la porta di Nobile.

Ripresa, non c’è Jelenic, al suo posto Maurizi. Dopo un po’, col Suditol che procede a due cambi, Riolfo fa rifiatare Vano, cautelandosi con l’ingresso di Simonetti. La squadra di Vecchi è tutt’altro che rassegnata e perviene al pareggio al 29’. Dai venticinque metri Casiraghi trasforma un calcio piazzato, disegnando una traiettoria che beffa Nobile e si insacca nell’angolino basso.

CARPI – SUDTIROL 1-1 (1-0)

GOL: 19’ Biasci; nel s.t. 28’ Casiraghi.

CARPI (4-3-1-2): Nobile 5,5; Pellegrini 6, Sabotic 7, Boccaccini 6, Sarzi Puttini 6,5; Saber 6, Pezzi 6, Saric 6; Jelenic 5,5 (1’ st Maurizi 6); Vano 6,5 (19’ st Simonetti 6), Biasci 7. All.: Rossini, Varoli, Varga, Lomolino, Clemente, Carta, Fofana, Carletti, Mastaj, Van der Heijden. All.: Riolfo 6.

SUDTIROL (4-3-1-2): Cucchietti 5,5; Ierardi 6, Polak 6, Vinetot 6, Fabbri 6; Tait 6, Berardocco 6 (19’ st Beccaro 6), Gatto 6; Casiraghi 7; Petrella 6 (19’ st Turchetta 6), Mazzocchi 6 (38’ st Roer s.v.) A disp.: Taliento, Gabrieli, Gigli, Davì. Grbic, Alari, Trovade, Romero, Toci. All.: Vecchi 6,5.

ARBITRO: Natilla di Molfetta 5 (assistenti Pellino di Frattamaggiore e Festa di Avellino). Spettatori 1184 di cui 450 paganti e 734 abbonati. Incasso al botteghino 3286 euro, quota abb. 4508,42.