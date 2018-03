Carpi - Ternana 2-1 | Per i biancorossi tre punti firmati Melchiorri e Concas

Riscatto “doveva” essere, e riscatto è stato. Il Carpi piega 2-1 – non senza sudare – il fanalino di coda Ternana e si appropria di tre punti fondamentali in un momento chiave del campionato. Se per gli umbri la situazione in classifica è ormai compromessa (ci vorrebbe un miracolo per non tornare, dopo sei anni, in C), i biancorossi fanno festa, toccano quota 47 e sono vicini – a dieci giornate dal termine – a centrare il primo obiettivo stagionale. Appunto, la salvezza… Poco importa che non sia stata una bella partita, che la squadra di Calabro abbia fatto fatica, che non sia stata brillantissima. La serie B è ricca di questi match “sporchi” e un po’ cattivelli, dove di “bel calcio” se ne vede poco, ma bisogna far legna. E il Carpi ringrazia pure i legni colpiti entrambi dallo stesso tiro di Piovaccari, sull’1-1. Quello sì che è un episodio chiave, che condanna la Ternana e premia la squadra di casa. Calabro indovina la sostituzione giusta che gira il match. Concas, entrato da cento secondi, si traveste da bomber consumato e si erge a match-winner. Buona Pasqua? Macché, il Carpi si allena in previsione del recupero di lunedì, allorquando al “Cabassi” arriva il Venezia di Inzaghi, due punti più su in classifica.

Calabro torna alle due punte, con Melchiorri e Malcore dal 1’. Fuori Brosco per squalifica, terzetto obbligato con Poli tra Capela e Ligi. Sugli esterni Pachonik e Di Chiara, Nella Ternana è Piovaccari il prescelto del fischiatissimo ex De Canio per l’attacco al fianco di Montalto. Defendi agisce da mezza punta, Tremolada qualche metro indietro. Umbri disperati alla ricerca dei tre punti per sperare ancora nel miracolo salvezza. Il Carpi punta al successo per riavvicinarsi alla zona play-off.

Dopo qualche brivido iniziale (al 6’ Ligi anticipa in corner Montalto), biancorossi vanno in vantaggio praticamente al primo affondo. Il gol è di pregevole fattura e lo confeziona Garritano con un servizio al bacio per l’irruzione al volo di Melchiorri che non lascia scampo a Sala. Davvero un gran gol che fa il pieno di applausi. Per l’attaccante di Treia (in prestito dal Cagliari) è il quinto col Carpi in dieci presenze. Il Carpi si siede, pensa forse di aver già archiviato la pratica. Un mezzo pasticcio di Ligi al 24’ che sbuccia un pallone a sei metri da Colombi, non sortisce effetto. Al 25’ una punizione dai venticinque metri di Tremolada sfila non molto distante dal palo. Al 32’ Vitiello svirgola malamente di destro e spreca. Il Carpi è troppo basso, Ligi ferma Piovaccari con le cattive poco prima dei sedici metri. Stavolta la squadra di De Canio non sbaglia. Ci pensa Montalto, che è pure fortunato perché il suo si sinistro tocca la barriera e finisce nell’angolo basso, mettendo fuori causa Colombi. Tutto da rifare per il Carpi che si rigetta in avanti. Già al 40’ capita la palla giusta a Verna, servito da sinistra da Di Chiara, bravo Sala a negare il nuovo vantaggio ai padroni di casa. Azione di Melchiorri al 43’, servizio per Malcore che prova il gol della vita irrompendo al volo, palla in curva. Al 45’ Colombi neutralizza a terra un bel sinistro del solito Tremolada.

Il Carpi soffre nel primo spezzone della ripresa. Buon per Calabro che al 2’ Signorini (figlio d’arte, numero 6 come il povero papà, ex capitano del Genoa), non trovi la porta su cross di Tremolada. Non ci sono sbocchi per i biancorossi. Pasciuti al 7’ pesca Melchiorri solo soletto davanti a Sala, viene rilevato off-side con qualche attimo di ritardo, quel tanto che basta per far arrabbiare i (pochi) tifosi di casa. Carretta per Vitiello, De Canio irrobustisce il centrocampo. Ternana sfortunatissima al 20’, con un doppio palo su conclusione mancina di Piovaccari. Colombi si ritrova il pallone fra le mani, e ringrazia la dea bendata. Replica Melchiorri, anche lui jellato nel cogliere il palo esterno con un diagonale velenoso. Calabro toglie Malcore ed inserisce Concas. “Chico” impiega un minutino o poco più per tornare nel tabellino dei marcatori dopo dieci mesi (Carpi-Novara lo scorso maggio). Pasciuti apparecchia la tavola dall’out sinistro, Concas controlla e realizza di sinistro il gol dell’ex, il suo secondo alla Ternana dopo quello nel 3-1 dell’ottobre 2014. Il Carpi intende blindare il nuovo, preziosissimo vantaggio. Calabro inserisce Mbaye, nella Ternana Finotto rileva Piovaccari. Al 43’ Concas si divora il 3-1 e fallisce la personale doppietta, sparando alto sulla traversa da ottima posizione.

CARPI - TERNANA 2-1

GOL: 12’ Melchiorri, 38’ Montalto; st 23’ Concas.

CARPI (3-5-2): Colombi 6,5; Capela 5,5, Poli 6, Ligi 5,5; Pachonik 6, Verna 6, Pasciuti 6,5 Garritano 6,5, Di Chiara 6 (33’ st Mbaye s.v.); Malcore 5,5 (21’ st Concas 6,5), Melchiorri 6,5 In panchina: Serraiocco, Brunelli; Calapai, Sabbione, Bittante, Giorico, Palumbo, Saric, Saber, Jelenic. All.: Calabro 6,5.

TERNANA (3-4.1-2): Sala 6; Valjent 6, Gasparetto 6, Signorini 6; Vitiello 5,5 (17’ st Carretta 6), Paolucci 6, Tremolada 6,5, Ferretti 5,5 (42’ st Statella s.v.; Defendi 5,5; Montalto 6,5 Piovaccari 6 (31’ st Finotto 6). In panchina: Bleve, Plizzari; Angiulli, Varone, Albadoro, Repossi, Rigione, Signori, Bordin. All.: De Canio 6.

ARBITRO: Pillitteri di Palermo 6 (assistenti Baccini di Conegliano e Luigi Rossi di Rovigo; quarto ufficiale Piccinini di Forlì). Spettatori 1698 (948 paganti e 750 abbonati). Incasso 7044,40 cui va sommata la quota abbonati (8119,80 euro). Ammonito: nel st 26’ Defendi. Recupero 1’ pt, 3’ st.