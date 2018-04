Carpi - Venezia 0-0 | Il Carpi non sfonda, con il Venezia finisce a reti bianche

Non riesce il sorpasso al Carpi che non va oltre lo zero a zero casalingo contro un Venezia più attento a non concedere spazi che a pungere. Il risultato del campo, equo e rispondente a quello che il campo ha fatto vedere, tiene ancora fuori i biancorossi dalla zona play-off e soddisfa soprattutto il Venezia di Pippo Inzaghi, bravo a chiudere a chiave la propria porta, riuscendo nel suo intento senza particolari affanni. Per il Carpi è il settimo risultato bianco della stagione, terzo in casa, dove comunque non perde da 11 gare, record della sua storia in serie B (dal 2013).

La bilancia delle occasioni da gol (se è lecito chiamarle così) pende leggermente dalla parte biancorossa, ma conta zero, come le reti viste in questo recupero del “Cabassi”. La gara, benché tutt’altro che spettacolare, non ricca di occasioni, ha comunque confermato le previsioni della vigilia: equilibrio, intensità e combattimento tra due squadre che hanno ancora tanta birra in corpo da spendere nelle ultime nove giornate. Per il Carpi due trasferte da brivido: Ascoli e Brescia. A casa propria Calabro tornerà martedì 17 contro il Perugia).

Il tecnico salentino ne cambia quattro rispetto al vittorioso match con la Ternana: Brosco, Mbaye, Calapai e Jelenic rilevano rispettivamente Capela, Verna, Di Chiara e Malcore. Nel Venezia trovano posto dal 1’ anche gli ex Modolo (al centro della difesa) e Fabiano (biancorosso ai tempi della C2 vinta nel 2011), a discapito di Bruscagin e Pinato. Rispetto alla sconfitta di Frosinone tornano Garofalo sull’out sinistro al posto dello squalificato Del Grosso e Geijo in attacco al posto di Zigoni. Nello scacchiere di casa Mbaye si colloca davanti alla difesa, Pachonik trasloca sull’out sinistro, Pasciuti va “alto” a contrastare Stulac. Jelenic e Garritano sono gli interni con licenza di affondare in appoggio all’unica punta di ruolo Melchiorri.

LA PARTITA - Grande affollamento in mezzo al campo, entrambe giocano molto corte ed aggressive sul portatore di palla. Densità ed intensità, direbbero i discepoli di Coverciano. Emozioni? Poco o nulla. Il Venezia ottiene un paio di calci piazzati nel primo scorcio di gara, ma non ne cava granché. Il primo tiro è al 12’ di Malick Mbaye che scarica un destro dai venti metri neanche male, che Vicario tuttavia controlla, facendolo sfilare sul fondo. Bella combinazione del Carpi, tutta di prima al 17’, da Garritano che sfuma all’ultimo passaggio di Pasciuti per Melchiorri. Al 21’ Ci prova dai venti metri Garofalo, armando il suo velenoso sinistro da posizione centrale, palla sul fondo. Alla mezz’ora scambio al limite dell’area con una grande giocata di Melchiorri (di tacco) per il “rimorchio” di Pasciuti, la difesa lagunare se la cava in anticipo. Il primo cartellino giallo se lo busca Mbaye, poco dopo il 30’, per una scorrettezza su Geijo. Saia appare fiscale, in rapporto ad un paio di falli degli ospiti non sanzionati in precedenza. Il Carpi non dispiace, ed al 33’ spinge da destra. Da Calapai per il solito Melchiorri. L’assistenza di testa l’accorrente Pasciuti è intelligente, il tiro del numero 19 al volo finisce fuori, ma il coefficiente di difficoltà è molto alto. Il pubblico gradisce ed applaude. Ci prova Jelenic, al 43’, direttamente su punizione e da distanza siderale. Tiro centrale, Vicario para senza soverchie difficoltà. Rischio Carpi al 44’: Poli lascia sfilare un traversone di Frey, quando si accorge che è in agguato Litteri, recupera la posizione e manda in angolo. Finisce a reti inviolate, col Carpi pimpante ma poco incisivo, contro un Venezia granitico ma impalpabile in attacco.

Nella ripresa il Venezia si ripresenta in campo con Zigoni al posto di Litteri. All’8’ Pachonik taglia in mezzo e scarica un destro potente che finisce a lato di poco. Inzaghi “brucia” il secondo cambio, inserendo Pinato al posto di Fabiano. Il Carpi non trova sbocchi nelle fitte maglie veneziane. Anzi, Calabro fa scaldare Concas e lo manda in campo al 19’ al posto di Jelenic. Proprio “Chico” va al cross da destra, bravo l’esperto Domizzi ad arrivare prima di un Melchiorri sempre in agguato. La partita ricalca l’andamento del primo tempo. Spazi sempre pochi, groviglio di uomini in mezzo al campo, un discreto agonismo ma è un match molto corretto Occasione gol per il Carpi al 28’: grande azione di Garritano, Melchiorri apre per Verna, palla di nuovo a Garritano che si fa rimpallare il tiro da Modolo. Stulac perde malamente un pallone e regala un’altra pericolosa ripartenza ai biancorossi. Ne viene fuori solo un tiro debole di Garritano, parato senza problemi da Vicario. Il terzo cambio per Calabro regala qualche minuto a Bittante che rileva un esausto Calapai. Due cartellini gialli per il Venezia, con Cernuto che affonda Melchiorri pochi centimetri prima che l’attaccante entrasse in area. Senza esito la conseguente punizione.

CARPI (3-5-1-1): Colombi 6; Brosco 6,5 Poli 6, Ligi 6; Calapai 6,5 (38’ st Bittante s.v.), Jelenic 5,5 (19’ st Concas 6), Mbaye 6,5, Garritano 6,5, Pachonik 6,5; Pasciuti 6 (24’ st Verna 6), Melchiorri 6,5. A disposizione: Serraiocco, Capela, Sabbione, Giorico, Malcore, Di Chiara, Palumbo, Saric, Saber. All.: Calabro 6.

VENEZIA (3-5-2): Vicario 6; Cernuto 6, Modolo 6, Domizzi 6,5; Frey 6, Falzerano 6, Stulac 6, Fabiano 5,5 (11’st Pinato 6), Garofalo 5,5; Geijo 5,5 (38’ st Marsura s.v.), Litteri 5,5 (1’ st Zigoni 6). A disposizione: Audero, Gori; Bruscagin, Bentivoglio, Soligo, Firenze, Suciu, Zampano. All.: F. Inzaghi 6.

ARBITRO: Saia di Palermo 5,5 (Vecchi/Mastrodonato; quarto uomo Meraviglia). Ammoniti pt 31’ Mbaye; st 12’ Pasciuti, 39’ Frey, 40’ Cernuto. Recupero 1’ pt, 4’ st. Spettatori 2206 di cui (1456 paganti e 750 abbonati). Incasso 12838,10 cui va aggiunta la quota abbonati 8119,80.