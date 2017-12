BCC Castellana Grotte-Azimut Modena 0-3 | I gialli chiudono l'anno in bellezza

Prima giornata di ritorno di Superlega e ultima partita dell'anno solare. Modena sfida Castellana al Pala Florio di Bari. Nell'ultima giornata i pugliesi hanno vinto al tie break contro la Lube, mentre Modena, priva di N'Gapeth, ha perso malamente in casa 3-1 contro Padova. La situazione dello spogliatoio si è però ricomposta e ora serve un riscatto.

Tanasi e Bartolini sono gli arbitri della gara. Ecco invece i probabili sestetti. Castellana Grotte : 7 ) Paris, 14 ) Tzioumakas, 4 ) Canuto, 9 ) De Togni, 16 ) Costa, 3 ) Cavaccini. All. Lorizio Giuseppe. Modena : Bruno, Sabbi, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Ex di turno Giulio Sabbi.

Primo set 21-25 : Paris batte a rete 1-0 Modena. Pipe di Moreira 2-2. N''Gapeth pallonetto 4-3 Modena. 5-5 Giulio Sabbi alle stelle. 6-6 punto dell'ex di turno Giulio Sabbi. 8-7 punto di Sabbi molto propositivo a inizio gara. 9-9 battuta a rete di Sabbi. 11-9 punto vincente di N'Gapeth, break Modena. Urnaut cerca l'ace, ma è out di poco 12-10. Tzioumakas 13-12, i pugliesi non mollano ! 14-13, invasione di Modena, punto a Castellana. 16-13 ace vincente di N'Gapeth. Costa batte a rete 17-14 Modena, set tranquillo per Bruno e compagni. Sabbi batte out 18-16 per Modena. 20-17 Costa vincente al centro. Sabbi mura l'attacco biancorosso 22-18, set verso una sua fine. Mazzone chiude il primo set 25-21, si va al secondo set.

Secondo set 18-25 : Urnaut chiude una lunga azione 1-0 Modena. Sabbi spreca un attacco 2-1 per i biancorossi. Tzioumakas spreca 3-3, equilibrio. Maxwell Holt mura l'atacco pugliese 5-4 Modena. Tzioumakas ace micidiale 6-5 Castellana. 7-7 bolide di Mazzone, silenzioso, ma efficace ! 9-8 Moreira in difficoltù spreca una palla facile. N'Gapeth batte out 10-9 Modena. 12-9 muro di Modena, che prova a scappar via ! Tzioumakas ferma Urnaut 12-11 Modena. 14-11 punto di Giulio Sabbi. 16-12 punto in appoggio di Holt. 18-13 punto comodo per N'Gapeth, Modena scappa via ! 20-14 pipe di Urnaut, set verso una sua fine. Urnaut esce allo scoperto 22-15 Modena. 23-16 punto di De Togni. Sabbi decisivo e puntuale 24-17, set point Modena. 25-18 Modena.

Terzo set 27-29 : Maxwell Holt al centro 1-0. Moreira convincente 2-1 per i padroni di casa. Moreira decisivo 4-1, Modena distratto, ma non vuole mollare a inizio set. Paris batte out 5-2. 5-4 muro di Holt su Moreira, Modena torna in gioco. 7-4 muro di Canuto su Sabbi. Tzioumakas out 8-6. 9-7 errore a servizio dei pugliesi. 9-9 ace della parità di N'Gapeth. Sabbi in banda 10-10. Moreira decisivo 12-11 Castellana Grotte. 13-12 N'Gapeth muratissimo dalla difesa di casa. 14-14 ace di Holt. 16-14 N'Gapeth in difficoltà seconda murata in tre punti. Tziomakas 17-15 Castellana. N'Gapeth batte out 18-16. Ferraro al centro 19-17. 20-18 Sabbi errore a servizio. 20-19 Holt al centro. 20-20 invasione fischiata a De Togni. 21-21 punto del centrale americano di Modena. Urnaut in pipe 22-22, equilibrio sul finale ! Si va ai vantaggi, molti errori. Moreira si divora il punto 25-25, parità ancora. Entra Bossi. Paris in banda 26-25. Sabbi 26-26, ancora in gioco. 27-26 Modena, missile di N'Gapeth, match point. 27-27. 28-27 N'Gapeth pallonetto comodo ! 28-28, set infinito...Mazzone al centro 29-28. 29-27 ace di Bruno, 0-3 in un'ora e mezza e tre punti per Modena, che chiude l'anno in bellezza, prossimo appuntamento quattro di gennaio.

LE PAGELLE - Bruno 7,5 ; Sabbi 7 ; N'Gapeth 8 ; Urnaut 7 ; Mazzone 7 ; Holt 7,5 ; Rossini 7,5. All. Stoytchev 7,5. Ingressi: Marra s.v., Bossi s.v.