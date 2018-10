BCC Castellana Grotte-Azimut Leo Shoes Modena 2-3 | Modena soffre e vince al tie break

Seconda uscita stagionale per la Superlega: a Castellana Grotte Modena Volley vorrà bissare il punteggio pieno dopo la vittoria contro Sora domenica scorsa al Pala Panini. La squadra di Julio Velasco sembra già conoscersi a meraviglia e vuole evitare cali di tensione e di conseguenza passi falsi: serenità e concentrazione per ottenere il massimo ogni partita, senza guardare l’avversario, ma solo sè stessi. Al Pala Florio di Bari si scende in campo alle 18:00 e l’arbitro della gara è il signor. Lot Dominga. La BCC ha una rosa interessante, molti giovani, su tutti spicca Domenico Pace, libero classe 2000 alto 1,80 metri, dal bell’avvenire. La squadra è ben congeniata per mettere in difficoltà anche le grandi, Zanatta è uno schiacciatore brasiliano alto 2,17 da paura.

Sestetti titolari. Castellana Grotte: 5 Falaschi, 14 Buiatti, 90 Wlodarszyk, 12 Mirzanjanpour, 9 De Togni, 1 Zingel, 3 Cavaccini. All. Tofoli. Modena Volley: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Mazzone, Anzani, Rossini . All. Velasco

Primo set 25-17 Modena : Errore in banda per Modena, muro dei pugliesi 1-0. Zingel al centro chiude una buona azione 2-0. 2-2 ace di Christenson. Buiatti attacco out 4-3. 5-4 punto comodo per il polacco gialloblu. Zaytsev pareggia i punti 5-5. Zaytsev bolide in banda 7-6 Modena. Mazzone murissimo 8-6 break emiliano. 10-6 ace dello Zar, battuta imprendibile, Modena prova a scappare via. 11-7 errorissimo in attacco dei padroni di casa. 12-8 Urnaut preciso in banda. 13-9 schiacciata vincente del nove gialloblu. 14-10 errore in banda di Castellana, punto Modena. 15-10 Urnaut pipe vincente. 16-11 Anzani mura l’attacco di casa. Mirazanjanput pallonetto vincente 12-17, Modena comunque in controllo. 19-13 Zaytsev in scioltezza, si va verso la fine del set. Buiatti vincente 19-15 Modena. 20-15 Mazzone muro vincente. Zaytsev comodo comodo 21-15. 23-16 Urnaut palla efficace, difesa di casa in difficoltà. Christenson ace vincente 24-16. 25-17 Zar muro perfetto 1-0 Modena, si va al secondo set.

Secondo set 25-23 Castellana : Urnaut schiaccia a rete 1-0 Castellana. Castellana serve out 1-1. Anzani al centro 2-1 Modena. Anzani altro punto Attacco out di 4-3 Modena. Zaytsev batte a rete 5-5 equilibrio a inizio set. 7-6 Modena punto vincente dello Zar. 8-7 Modena approfitta dell’errore di Castellana a servizio. Christenson prova il gioco di prestigio, ma sbaglia, 9-8 Castellana. Urnaut preciso 10-10, set combattuto. Mazzone al centro, ma è out 13-12 per i pugliesi. Mirzanjapur pipe di successo 14-12. 16-14 muro di Bednorz. Zaytsev serivizio micidiale, out di poco 17-14. 17-15 fallo Castellana, punto a Modena. Zaytsev in banda scardina il muro di casa 17-16 Modena non molla. Christenson gioco di prestigio, stavolta vincente 17-17. 19-18 erroraccio al palleggio, orribile ! Urnaut in banda 21-19, Modena resta nel gioco. 21-20 attacco maldestro dei padroni di casa. Anzani al centro 22-21. Bednorz in banda 23-22. Renan 25-23 Castellana pareggia i conti, si va al terzo set.

Terzo set 25-19 Modena : Renan 1-0 pallonetto vincente. Urnaut pareggia i conti 1-1. Zaytsev in banda 2-1 Modena. Zaytsev missile 3-1. Mirza vincente 3-3. Bednorz vincente 5-3 break gialloblu. 6-3 ace di Zaytsev. 7-3 ace del nove gialloblu, due di fila. Mazzone murato da De Togni 4-7, i padroni di casa non mollano. Mirza ace incredibile 5-7 Modena. Mirza vincente 8-7 Modena. Errore in banda dei pugliesi 10-7 per i gialli. Zaytsev in banda di potenza 11-8 Modena. 13-9 Zaytsev sempre decisivo. 14-10 Anzani punto in scioltezza. Entra Holt punto 15-11. 16-11 ace dello Zar, imprendibile, un missile. 17-13 servizio Mirza out, Modena vuole chiudere il set. 18-13 Holt mura l’attacco di casa. 19-13 Holt muro semplice. 20-13 due muri di fila per i ragazzi di Velasco. Triplo muro 21-13 Modena. 14-21 muro di Zingel, Castellana onora il set, ormai compromesso ! Succede poco nel finale e Modena chiude il set 25-19 senza troppi problemi, onore ai padroni di casa in vista di un quarto set per riaprire la partita.

Quarto set 25-20 Castellana : Bednorz 1-0 in banda. Mirza in banda 1-1. Zaytsev in banda 3-2 Modena. Bednorz batte out 5-4 Castellana. Zaytsev murato da Zingel. Urnaut murato, Modena in difficoltà 9-4. 10-5 Renan punto Modena. Renan bolide out, Modena vuole riportarsi in gioco nel set. 12-6 Urnaut murato. 13-8 ace di Pierotti. Anzani muro su Zingel 13-8 per i pugliesi. Anzani ha la meglio in uno scontro aereo 13-11, bella rimonta gialloblu. 15-13, invasione dei padroni di casa, set combattuto. Mirza in banda 16-14 . 17-15 Zaytsev in calo, si fa murare ancora, break di svantaggio. 19-16 invasione in attacco degli emiliani tra le proteste di Zaytsev. Holt batte a rete 21-17 Modena in difficoltà ! Errore in banda per Castellana 23-19 . Errore Christenson in battuta set point, per il tie break. 25-20 errore a servizio Modena, si va al tie break clamorosamente.

Tie break 15-10 Modena : Zingel inaugura il tie break 1-0 . Zaytsev pallonetto vellutato 2-1 Castellana. Holt al centro 3-2, Modena non vuole perdere. Zaytsev ace vincente 3-3. Muro di Holt 4-3, Modena avanti. Lo Zar si esalta 5-3 break gialloblu. 6-3 ace vincente del signore con la maglia nove gialloblu. Zaytsev scardina la difesa di casa 7-3, poi Holt manda le squadre al cambio campo 8-4. Erroraccio di Castellana in pipe. 10-5 Urnaut vincente in banda, punto Modena. Renan batte a rete 11-5 Modena. Ace Christenson 12-6. Ace Castellana 8-12, vietato cali di tensione. 9-13 errori a servizio da ambo le parti. Anzani mura Renan, match point per i ragazzi di Julio Velasco. 15-10 Kaliberda chiude i conti, due ore e mezza di gioco, partita complicata, ma vittoriosa per Modena Volley.

LE PAGELLE - Christenson 7 ; Bednorz 6,5 ; Zaytsev 7 ; Urnaut 6,5 ; Anzani 6,5 ; Mazzone 6 ; Rossini 6

INGRESSI : Holt 7- ; Pierotti 6+ ; Kaliberda 6

Julio Velasco 6,5