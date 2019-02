Anche Cavezzo ospiterà la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5

La Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 è un appuntamento atteso una stagione intera. Dal 20 al 24 marzo 2019 sarà l'Emilia-Romagna a ospitare l'evento dell'anno, organizzato dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Tre competizioni in una: a sfidarsi, per cinque giorni da vivere tutti d'un fiato, i campioni della Serie A maschile, le stelle della Serie A femminile e i giovani Under 19 più interessanti del panorama nazionale. E per l'evento dell'anno non poteva che esserci una copertura mediatica eccezionale. Il futsal sbarca su Sky Sport: su Sky Sport Serie A (ch. 202) verranno trasmesse le due semifinali (sabato 23 marzo alle 16 e alle 18.30) e la finale maschile di domenica 24 marzo, con inizio alle 18.

"Abbiamo da poco concluso un anno di grandi soddisfazioni per lo sport in questa regione ed entriamo a pieno nel 2019 con un altro evento di rilievo come la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 – ha spiegato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - In cinque province si svolgeranno i quarti di finale, le semifinali e le finali di una competizione popolare come il calcio a 5, che conta davvero tantissimi appassionati, in tre categorie: Serie A, Serie A femminile e Under 19. Molti dei nostri territori si apprestano ad ospitare atleti, accompagnatori, delegazioni e tifosi che seguiranno il torneo: da Loiano, sull'Appennino bolognese, a Reggio Emilia, da Cavezzo, nel modenese, che ci ricorda quanto sia stato fatto per la ricostruzione dopo il sisma del 2012 e la forza degli abitanti delle zone colpite, fino a Ferrara, e ancora Russi e Faenza, dove nello splendido PalaCattani si svolgerà la finale, il 24 marzo. È la dimostrazione di come l'Emilia-Romagna, terra di grande ricettività e disseminata d'impianti per lo sport, sia il teatro ideale per molte discipline sportive, dalle più celebrate fino a quelle solo erroneamente definite minori ma in grado di richiamare appassionati da ogni luogo".

"Siamo molto orgogliosi di ospitare una parte della Final Eight 2019 - conclude l'Assessore allo Sport del Comune di Cavezzo Filippo Viaggi - Secondo il programma, mercoledì 20 marzo sarà disputata la partita dei quarti di finale maschili, mentre giovedì 21 marzo si giocheranno ben quattro partite dei quarti di finale femminili: queste competizioni si terranno a Cavezzo in una struttura completamente rinnovata dopo la tragedia del sisma 2012 anche grazie alla solidarietà di tutta l'Italia. Lo sport è infatti un veicolo di valori sani, di gioia e di comunità che rappresentano in pieno l'operato che questa Amministrazione ha voluto perseguire durante il suo mandato".

LE SEDI Tutte le strade portano a... Faenza. Sarà una Final Eight "on the road": il PalaCattani sarà il teatro delle semifinali e della finale maschile, delle semifinali femminili e della finale Under 19 - tutte in programma tra il 23 e il 24 marzo - ma la Coppa Italia girerà per sei città dell'Emilia Romagna e toccherà cinque province: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Le sedi di gioco saranno: Cavezzo (MO), Ferrara, Loiano (BO), Reggio Emilia, Russi (RA) e, per il gran finale, Faenza, anch'essa in provincia di Ravenna.

TUTTO SU PMGSPORT FUTSAL - Tutte le altre gare della Final Eight 2019 saranno invece visibili in diretta Facebook sulla pagina PMGSport Futsal, che già da settembre trasmette tutte le partite del campionato di Serie A maschile di calcio a 5. Grazie alla collaborazione con PMG, i quattro quarti di finale di Serie A maschile – che si giocheranno mercoledì 20 e giovedì 21 marzo – saranno trasmessi anche su repubblica.it. Oneplayer distribuirà inoltre l'evento in Portogallo (Eleven Sports), in Africa (Kwese Sports) e in altri Paesi che saranno comunicati successivamente. Radio Bruno sarà radio partner dell'evento.

BIGLIETTERIA E BENEFICENZA - Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per le gare di Faenza (23-24 marzo), con l'incasso che sarà interamente destinato in beneficenza, alla donazione di un mezzo di trasporto per lo svolgimento dell'attività alla sezione di Faenza dell'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). L'ingresso negli altri cinque impianti coinvolti sarà invece gratuito. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale della Divisione Calcio a cinque (www.divisionecalcioa5.it) e sui canali social (Facebook, Twitter e Instagram), costantemente aggiornati per non perdere neanche un dettaglio sulla marcia di avvicinamento alla Final Eight.