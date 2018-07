Centro Fondo Piana Amorotti ospita ritiro estivo della Nazionale Italiana di Sci di Fondo

Il Centro Fondo Piana Amorotti di Lama Mocogno (MO), paradiso del fondo dell'Appennino modenese frequentato dai più grandi fondisti italiani, si riconferma come location scelta dalla FISI - Federazione Italiana Sport Invernali, per il ritiro estivo della Nazionale Italiana di Sci di Fondo. Nonostante il recente cambio direzionale ai vertici della Federazione, per il 16° anno i campioni dello sci nordico italiano torneranno ad allenarsi in quella che è considerata la Capitale dello sci di fondo del Centro Italia.

La squadra avrà modo di affinare la propria preparazione durante il ritiro estivo in vista della prossima stagione agonistica e della Coppa del Mondo di Sci di Fondo di Cogne 2019.Gli atleti si alleneranno nel territorio delle Piane di Mocogno, location d’eccellenza per il training sportivo grazie al paesaggio formato di saliscendi naturali, alle tante strutture sportive e ai numerosi percorsi adatti per trekking, mountan-bike, skiroll e corsa. Continua anche quest’anno il progetto “Food for Win”: per tutta la durata del ritiro agli atleti della nazionale saranno offerte le eccellenze gastronomiche del territorio, così da assaporare i prodotti dell’agricoltura locale.

Il Centro Fondo Piana Amorotti, sempre in prima linea per quanto riguarda l’offerta sportiva e formativa per lo sci di fondo, sta già lavorando per organizzare i grandi eventi della prossima stagione, tra cui il 4° Trofeo Pinocchio sugli Sci di Fondo, in programma per il 2-3 febbraio 2019, la competizione dedicata ai Giovanissimi che si terrà in Aprile e la finale regionale dei Campionati Italiani di Sci di Fondo.

“Il grande successo del lavoro svolto finora – ha dichiarato Giorgio Meiattini, portavoce del Centro Fondo - garantirebbe un possibile rinnovo della partnership con FISI per altri 4 anni: se così fosse il Centro Fondo ospiterebbe il ritiro della nazionale almeno fino alle prossime Olimpiadi Invernali che si terranno a Pechino nel 2022. Una grandissima soddisfazione che si aggiungerebbe alle tante collezionate finora.”