VGModena Volley, la federazione consegna il "Certificato d'Oro" al progetto canarino

Il Progetto nasce nel 2014 con l’obiettivo di unire la filosofia e la capillarità del mondo polisportivo e il volley di altissimo livello. Fine ultimo la ricerca di un equilibrio perfetto tra l’esigenza della massima crescita tecnica potenziale degli atleti che si avvicinano alla pallavolo in un contesto armonioso con le altre priorità dei giovani (salute e scuola in primis).

L’agreement nato tra la Polisportiva Villa d’Oro, la Polisportiva Gino Nasi e la Società Modena Volley è risultato fin da subito un connubio affiatato e, passo dopo passo, fulgido di successi e soddisfazioni.

VGModena Volley promuove l’apprendimento della pallavolo secondo le direttive del Volley S3, offrendo 3 centri di avviamento coordinati dal referente per la disciplina anche per il Comitato Territoriale di Modena.

Così come in passato, anche nell’anno in corso VGModena Volley interviene nelle scuole promuovendo la pratica della pallavolo: questa proposta tecnico didattica infatti è stata inserita in otto istituti scolastici elementari del Comune di Modena: per ciascuno di questi VGModena Volley organizza cicli di 8 lezioni durante le quali gli alunni hanno occasione di conoscere il Volley S3 e capire le regole base del volley.

Nella stagione 2017/18 il Progetto ha presentato ai nastri di partenza dei campionati Fipav sette diversi gruppi: Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e due Under 18. Ciascun gruppo è allenato e seguito quotidianamente da uno staff di 3 tecnici qualificati e selezionati. La squadra che partecipa ai Campionati di Under 18 e Serie C e che prevede una gestione diretta Modena Volley, nel recente passato ha ottenuto soddisfazioni importantissime quali la vittoria della Junior League, un argento e un bronzo alle finali nazionali di categoria e la convocazione di 4 atleti in nazionale juniores.

Al termine del percorso giovanile, VGModena Volley offre ai propri giovani atleti un ampio spettro di possibilità che permette loro di proseguire l’attività in funzione del livello tecnico/fisico raggiunto e delle proprie volontà: dall’altissimo livello rappresentato dalla formazione di Azimut Modena Volley partecipante alla SuperLega, passando per la Villa d’Oro partecipante al Campionato di Serie B, fino alle varie categorie inferiori offerte ancora da Villa d’Oro e Gino Nasi.

In questo contesto è nata la certificazione “Oro” consegnata al PalaPanini domenica scorsa nelle mani di Catia Pedrini, Giulio Salvioli, Manuel Armaroli e Sandra Baraldi.