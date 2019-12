Successo pieno al Palavalli per i giovani di Scomed Bomporto

Esordio convincente quello degli Scomed Bomporto Under 14 , che domenica 2/12 al PalaValli di Modena fra l'entusiasmo del pubblico schierato da una parte e dall'altra per effetto del derby con Invicta, vincono tutti e tre gli incontri della giornata, partendo nel Regionale con un successo pieno. Ottime le prestazioni degli Scomed esordienti che pur inferiori come età hanno dimostrato buone capacità di gioco per un futuro promettente.

Questi i risultati della giornata: SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA 4-1 Per i scomed goal di: Corazzati R.Corazzari E.Bergamini F.Bartolai E. INVICTA MODENA - SCOMED BOMPORTO 2- 6 Per i scomed goal di : 2 Bergamini F. Parmeggiani A.Corazzari E. Tommasini SCOMED BOMPORTO - GUFI PARMA (Partita 2) 6- 1 Per i scomed goal di : Battolai, Bergamini A.Corazzari R.Bergamini F La formazione SCOMED BOMPORTO Under 14: Parmeggiani S.Rebecchi ,Corazzari E.Cipriano,Corazzari R.Parmeggiani A.Bergamini F.Bartolai,Bergamini A . Tomasini, All. Sala Nella foto: La formazione SCOMED BOMPORTO Under 14 Area degli allegati