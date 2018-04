Chievo Sassuolo 1 - 1, le pagelle | Che ingenuità di Adjapong

Ecco le pagelle di Chievo Sassuolo 1-1.

CHIEVO: Sorrentino 6; Cacciatore 6, Bani 6.5, Gamberini 6 (74' Cesar s.v.), Gobbi 6; Hetemaj 6 (63' Birsa s.v.), Castro 6, Radovanovic 6, Giaccherini 7; Stepinski 6 (56' Pellissier s.v.), Inglese 6.

SASSUOLO: Consigli 6; Goldaniga 6 (78' Peluso s.v.), Acerbi 6.5, Dell’Orco 6; Lirola 5, Cassata 7, Magnanelli 4.5, Missiroli 6, Adjapong 4; Berardi 5.5 (67' Ragusa s.v.), Babacar 5 (61' Politano s.v.).

PEGGIORI TODAY

ADJAPONG 4 - Gravissima ingenuità nel commettere un fallo da rosso diretto in attacco con il pallone ormai irraggiungibile. Entra a gamba tesa su Sorrentino e viene espulso a metà del primo tempo lasciando i compagni in inferiorità per gran parte della partita.

LIROLA 5 - Completamente disattento e pigro in occasione del gol di Giaccherini. Non copre né andando sul pallone gli rimbalza a pochi passi, né coprendo sul giocatore avversario. Per il resto partita ordinata.