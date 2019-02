Ciliverghe Modena 2 - 2 | Canarini beffati al 95'

IL MATCH - Buona occasione al 5' sprecata da Montella che riceve un bel cross in area da Sansovini e solo davanti al portiere non riesce a superarlo facendosi togliere il pallone dai piedi. Buono l'approccio iniziale del Modena che al 9' ci riprova con Ferrario dal limite e ancora Valtorta riesce a parare nell'angolo basso, poi solo due minuti più tardi ancora Montella impegna l'estremo difensore del Ciliverghe approfittando di un errore difensivo degli avversari e andando al tiro dalla destra senza troppa coordinazione. Prendono poi le misure i padroni di casa e i canarini cominciano a fare più fatica ad arrivare al tiro, pur non rischiando praticamente nulla. Si fa vedere al 33' il Ciliverghe con Aloia che in una mischia in area colpisce il palo facendo tremare i gialloblù. Grande equilibrio poi in campo tra le due squadre che sembrano attendere l'errore avversario per attaccare. Rientrati dagli spogliatoi i canarini passano in vantaggio al 49' con Montella che dopo aver sprecato varie occasioni nel primo tempi riesce a battere un avversario nel duello e ad arrivare al tiro vincente. Dopo appena tre minuti però, al 52', pareggia il Ciliverghe con Sane che di testa insacca una punizione di Guerci dai 20 metri. Ha l'occasione per tornare in vantaggio il Modena al 79' con Ferretti che di testa la manda fuori di poco. Ci pensa allora Ferrario all'82' che di testa riceve l'assist di Baldazzi e la butta dentro facendo esplodere la gioia dei canarini. Al 95', nell'ultimo secondo di partita disponibile arriva il pareggio dei padroni di casa con Sane che di testa manda in rete un corner. Ancora punti importantissimi sprecati dai gialloblù.

CILIVERGHE (4-3-3): Valtorta; Lirli, Andriani, Minelli, Sanni; Comotti (75’ Careccia), Guerci, Sanè; Aloia (67’ Del Bar), Vignali, Pasotti. A disp.: Bonizzato, Scalvini, Cortinovis, Bonometti, Pizzocolo, Sola, Bakrim. All.: Carobbio

MODENA (4-3-3): Dieye 5; Cortinovis 5.5, Dierna 6, Perna 5.5, Bellini 5.5 (68’ Zanoni 6); Calamai 6 (59’ Baldazzi 6.5), Boscolo Papo 5.5 (68’ Pettarin 6), Rabiu 6; Sansovini 5.5 (59’ Ferretti 6), Ferrario 7, Montella 6.5 (88’ Berni s.v.). A disp.: Piras, Magliozzi, Messori, Letizia. All.: Bollini

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno

RETI: 49' Montella, 52' Sane, 82' Ferrario

NOTE: ammoniti Guerci, Lirli, Sanè, Montella, Ferrario.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!