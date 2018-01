Lube Civitanova-Azimut Modena 0-3 | Modena stravince e convince fuori casa

Sesta giornata di Superlega: big match a Civitanova, dove i padroni di casa secondi in classifica a 47 punti affrontano Modena, terza a 42. Nell'ultimo turno Modena ha demolito Verona al Pala Panini, mentre la Lube ha ha espugnato 3-1 il Pala Trento. Gli arbitri della gara sono i signori Boris e Pasquali. La sfida della sesta giornata si ripeterà sabato prossimo 27 gennaio per le Final Four di Coppa Italia a Bari.

Ecco i sestetti. Civitanova: 11 ) Christenson, 1 ) Sokolov, 5 ) Juantorena, 9 ) 3 ) Sander 2 ) Candellaro, 12 ) Cester 10 ) Grebennikov. All. Medei. Modena: Bruno, Urnaut, Argenta, Van Garderen, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 23-25 : Mazzone al centro 1-0 Modena. Bruno batte a rete 1-1. Juantorena batte out 2-2. Candellaro ace 4-2 Lube. 5-4 Holt al centro. Ace di Argenta 5-5. Argenta vincente 7-5 Modena. Van Garderen murato dalla difesa di casa 7-7. 9-8 Lube Argenta out di poco in diagonale ! 11-10 muro di Argenta su Sokolov. 12-12 Urnaut in banda. Juantorena 14-13 Lube. 16-15 Modena errore al centro dei marchigiani. 17-15 appoggino di Holt break. Juantorena diagonale 17-17. 18-17 muro di Bruno su Juantorena. Juantorena punto vincente 19-18 Modena. Sokolov di potenza 19-20. Ace di Juantorena 20-20. Urnaut 21-20. 22-20 muro di Mazzone su Candellaro. 22-23 Sokolov in banda. 24-22 Sokolov batte a rete. Entra Jennings. 25-23 Urnaut in pipe chiude primo set Modena 1-0.

Secondo set 21-25 : Doppia in palleggio Modena 1-0 Lube. Sander batte a rete 1-1. Sokolov out in banda 3-1 Modena. Urnaut vincente 4-2. Sander missile in pipe 4-4. Candellaro al centro 6-5 Modena. Sander conclude un ottimo scambio 6-6. Candellaro ace 8-7 Lube. 9-8 muro di Urnaut su Sokolov ! 10-8 pallonetto d'astuzia di Bruno. 11-9 Mazzone al centro. Van Garden murato da Cester 11-11. 13-11 Argenta puntuale e preciso. 14-11 Holt di prestigio ! 15-11 Argenta ancora. 16-12 vincente di Van Garderen. Holt al centro 17-13 Modena. Entra N'Gapeth. Candellaro batte a rete 20-15 Modena. 22-17 N'Gapeth in diagonale. 19-22 Urnaut errore in pipe, la Lube è viva ! Ace Cester 20-22. Entra Jennings. 24-20 muro N'Gapeth, set point Modena. 25-21 Argenta chiude il secondo set, si va al terzo.

Terzo set 19-25 : Doppia di Bruno 1-0 Lube. Mazzone al centro out 2-0. Sokolov a incrociare 4-1 Lube. Cester al centro 5-2. 5-4 Kovar non punge Modena torna in gioco ! Cester al centro 7-5 per i marchigiani. 8-6 Sokolov devastante in banda. 9-7 Mazzone al centro. 9-8 muro di Argenta ai danni di Sokolov. 10-9 Juantorena batte out. 10-10 Argenta muro ancora ! 12-11 Urnaut vincente. Cester pallonetto vincente 13-12 Lube. Cester chiude un punto che per Modena sembrava indifendibile 14-13 ! Urnaut vincente 15-14 Lube. Ace di Holt 15-15. Urnaut in banda 16-15. 17-15 fallo di Cester break Modena. Entra N'Gapeth. 18-16 Mazzone al centro. 19-16 ace di Bruno, palla corta ! Urnaut diagonale 20-17 Modena. 21-17 ace di Urnaut. 22-17 Sokolov attacca out. 23-17 muro di Mazzone. 24-18 bomba di Urnaut in pipe match point per Bruno e compagni. 25-19 Modena vince 3-0 a Civitanova, tre punti con la Coppa Italia alla finestra, sabato semifinale...

LE PAGELLE - Bruno 9 ; Argenta 8,5 ; Urnaut 9 ; Van Garderen 8 ; Mazzone 7,5 ; Holt 8 ; Rossini 9. INGRESSI: Franciskovic 6 ; N'Gapeth 7. All.Stoytchev 9