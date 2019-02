Scuole superiori. Di Bitonto e Zanoli sono i ragazzi più veloci di Modena del 2019

Seconda e ultima giornata oggi per la trentatreesima edizione de ‘La ragazza e il ragazzo più veloci di Modena’. Nella competizione riservata agli studenti del primo biennio superiore, come spesso accade, sono arrivati i tempi che hanno sancito anche i vincitori assoluti della manifestazione a cui, come da tradizione, è stata regalata una bicicletta. La ragazza più veloce del 2019 è Ludovica Di Bitonto, che con il suo 8.06 ha vinto la gara delle nate nel 2003 e superato di un solo centesimo Giulia Bernardi, vincitrice tra le 2004. In campo maschile, invece, trionfo per Giovanni Zanoli.

Giulia Bernardi sfiora il colpo grosso

Gara di alto spessore tecnico e con tanti talenti di casa Fratellanza in pista quella delle Cadette, nate nel 2004, che hanno aperto la giornata. Fin dalle prime batterie la competizione è stata elevatissima, tanto che alla fine i tempi delle migliori sarebbero da primato personale in gare ufficiali Fidal. A spuntarla su tutte è Giulia Bernardi, del Liceo Wiligelmo, che con 8.07 batte di quindici centesimi Claudia Coppi e di tre decimi Chiara Malandugno.

Bis per Tommaso Mazza

Tra i Cadetti maschi ancora più serrata la lotta, con una finalissima in cui tutti i sei atleti si sono presentati sulla linea del traguardo con un distacco non superiore ai due decimi di secondo. Lo spunto decisivo, però, lo trova Tommaso Mazza, dell’I.T.I.S. Enrico Fermi, che con 7.72 bissa il successo ottenuto dodici mesi or sono.

Di Bitonto e Zanoli ragazzi più veloci 2019

In chiusura di mattinata occhi puntati sulla categoria Allievi, nati nel 2003, da cui spesso emergono i vincitori complessivi della manifestazione. Tra le ragazze vince con buon margine sulle rivali sia in batteria che in finale Ludovica Di Bitonto, del Liceo Tassoni nonché altra atleta di casa Fratellanza, che ferma il cronometro alla fotocellula sul tempo di 8.07. L’ex equo con Giulia Bernardi e l’attesa per capire chi fosse la vincitrice assoluta, però, durano pochi attimi perché al cronometraggio ufficiale arriva la correzione di un centesimo che porta il tempo ad un definitivo 8.06. Tra i maschi, invece, copione piuttosto simile con una battaglia serratissima. Dopo il terzo posto dello scorso anno, però, ad imporsi è Giovanni Zanoli, I.P.S. Cattaneo Deledda, che quasi tuffandosi precede Federico Vignudelli.

A Tassoni e Fermi il premio a squadre

Come per le scuole medie, anche per le scuole superiori era previsto il premio alle squadre grazie alla classifica stilata coi cinque migliori tempi di ogni categoria. Tra le donne festeggia così la vittoria il Liceo Tassoni davanti all’I.I.S. Selmi e al Liceo Carlo Sigonio. Podio che a differenza della giornata di ieri cambia al maschile dove a battere tutti è l’I.T.I.S. Enrico Fermi, con l’I.I.S. Selmi ancora secondo ed il Corni Liceo e Tecnico a chiudere sull’ultimo gradino.

CLASSIFICA CADETTE (nate nel 2004)

1) Giulia Bernardi – Liceo Wiligelmo – 8.07

2) Claudia Coppi – Liceo Muratori San Carlo – 8.22

3) Chiara Malandugno – I.I.S. Selmi – 8.38

4) Camilla Valentini – Liceo Tassoni – 8.56

5) Chiara Bertolani – Liceo Muratori San Carlo – 8.63

6) Martina Losi – I.T.I.S. Enrico Fermi – 8.70

7) Benedetta Merzi – I.T.I.S. Enrico Fermi – 8.69

8) Virginia Correale – I.T.E.S. Barozzi – 8.71

9) Chiara Vaccari – I.T.I.S. Enrico Fermi – 8.80

10) Ilaria Vernia – Liceo Wiligelmo – 8.80

11) Claudia Mariam Sarr – Liceo Carlo Sigonio – 8.82

12) Giulia Pellegrino – I.T.E.S. Barozzi – 9.08

CLASSIFICA CADETTI (nati nel 2004)

1) Tommaso Mazza – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.72

2) Andrea Ferrari – Liceo Wiligelmo – 7.77

3) William Power – Liceo Carlo Sigonio – 7.85

4) Edoardo Bompani – Liceo Tassoni – 7.88

5) Hamza El Maidi – I.I.S. Selmi – 7.89

6) Andrea Lotti – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.93

7) Michele Giannone – I.T.E.S. Barozzi – 7.92

8) Davide Fiocchi – Liceo Carlo Sigonio – 7.93

9) Filippo Spaggiari – I.I.S. Corni Liceo e Tecnico – 7.94

10) Christian Tenace – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.94

11) Matteo Benintende – I.I.S.S. Venturi – 7.97

12) Enrico Buonanno – I.I.S. Selmi – 8.10

CLASSIFICA ALLIEVE (nate nel 2003)

1) Ludovica Di Bitonto – Liceo Tassoni – 8.06

2) Aisha Galli – I.I.S. Selmi – 8.49

3) Eve Odini – I.I.S. Corni Liceo e Tecnico – 8.57

4) Giorgia Cuoco – Liceo Carlo Sigonio – 8.66

5) Ludovica Gavioli – Liceo Muratori San Carlo – 8.76

6) Laura Bertoni – I.I.S. Selmi – Non partita

7) Martina Lazzarini – Liceo Carlo Sigonio – 8.91

8) Benedetta Bertarini – Liceo Tassoni – 8.92

9) Sofia Bonini – I.I.S. Selmi – 8.94

10) Clara Lazzarini – Liceo Tassoni – 8.99

11) Alessia Corni – Liceo Tassoni – 9.00

12) Martina Melotti – I.T.E.S. Barozzi – 9.27

CLASSIFICA ALLIEVI (nati nel 2003)

1) Giovanni Zanoli – I.P.S. Cattaneo Deledda – 7.58

2) Federico Vignudelli – I.T.E.S. Barozzi – 7.67

3) Gabriel Anang – I.I.S. Corni Liceo e Tecnico – 7.77

4) Vittorio Ortuso – I.I.S. Corni Liceo e Tecnico – 7.77

5) Nicolò Brandoli – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.77

6) Christian Bizzini – I.I.S. Selmi – 7.82

7) Stefano Corica – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.76

8) Alessandro Boscaino – Liceo Tassoni – 7.84

9) Leonardo Roscelli – Liceo Muratori San Carlo – 7.85

10) Antonio Miele Battioro – I.P.S. Cattaneo Deledda – 7.86

11) Alberto Vernia – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.90

12) Davide Braglia – I.T.I.S. Enrico Fermi – 7.94

CLASSIFICA SCUOLE CATEGORIA FEMMINILE

1) Liceo Tassoni – 1:29.88

2) I.I.S. Selmi – 1:30.55

3) Liceo Carlo Sigonio – 1:32.75

4) Liceo Muratori San Carlo – 1:33.00

5) I.T.I.S. Enrico Fermi – 1:33.37

6) I.T.E.S. Barozzi – 1:33.60

7) I.P.S. Cattaeno Deledda – 1:39.97

CLASSIFICA SCUOLE CATEGORIA MASCHILE

1) I.T.I.S. Enrico Fermi – 1:19.90

2) I.I.S. Selmi – 1:20.71

3) I.I.S. Corni Liceo e Tecnico – 1:20.98

4) Liceo Tassoni – 1:21.03

5) I.T.E.S. Barozzi – 1:21.24

6) Liceo Wiligelmo – 1:23.26

7) Liceo Carlo Sigonio – 1:27.06

