Colombini vola in Belgio: record personale nei 3000 siepi

Simone Colombini: record e minimo per i Giochi del Mediterraneo. A Oordegem in Belgio il siepista Simone Colombini ha superato se stesso nei 3000 metri siepi. La gara è stata condotta tutta in gruppo, con una strana gestione del ritmo di gara, con il secondo chilometro che è stato corso più svelto degli altri due e con un penultimo giro dove il ritmo è calato quel tanto necessario per non scendere sotto i gli 8’40”, crono che gli sarebbe valso per entrare in lista per la partecipazione ai campionati europei di Berlino come under25. “Sono contento della gara, specialmente in vista del prossimo weekend dove ad Agropoli correrò 3000 siepi e 5000 ai campionati italiani promesse”. La maturità tecnica raggiunta dal siepista pavullese lo ha condotto a realizzare il proprio record personale dopo un inizio di stagione non brillante. Il crono finale di 8:40.05 gli è valso il pass di partecipazione ai Giochi del Mediterraneo Under23 in programma a Iesolo alla fine di giugno, dove, se rientrerà nella scelta tecnica della federazione, non sarà l’unico giallo-blu a scendere in pista.

A Forlì Fratellanza ancora in crescita. Giro di boa per i campionati regionali di società che a Forlì hanno visto in gara gli atleti emiliano-romagnoli prendere parte alla seconda prova regionale. In questo fine settimana infatti quasi 900 club ed oltre 10.000 atleti hanno rappresentato i propri club ed entro martedì si sapranno le composizioni delle Finali Nazionali con l’inizio del countdown per la Finale Oro che assegnerà la scudetto 2018 proprio al campo comunale di Modena il prossimo 23-24 Giugno.

Dopo la prima prova regionale, la Fratellanza 1874 aveva conquistato un quarto posto provvisorio con la formazione maschile (15.749 punti),ed un quinto posto con quella femminile (15.426 punti) che erano di ottimo auspicio per la conquista del pass per la finale scudetto. Nel weekend diverse le gare che sono state migliorate dai giallo-blu che fanno crescere le certezze per un posto tra le prime cinque squadre in Italia.

Velocità. La Fratellanza ha dominato le gare di sprint. Vittoria senza rivali per Federica Giannotti con 24.45 nei 200 metri dove Irene Pini ha messo al collo la medaglia d’argento col nuovo personale di 25.09. Nei 100 metri Matteo Ansaloni ha fatto registrare il crono di 10.96 che gli è valso la settima piazza. Nella gara femminile medaglia d’argento per Laura Fattori in 12.25, quarta Alessia Conciliano in 12.32. Nei 200 metri quarta piazza per Freider Fornasari con 21.89. I 100 metri ostacoli hanno visto salire sui blocchi due portacolori della Fratellanza: la neo-campionessa italiana di prove multiple Lucia Quaglieri che ha chiuso al terzo posto in 14.44 e Ramona Lazzerini, tornata alle gare dopo un periodo di assenza, che ha fatto registrare il tempo di 14.99.

Nuovo primato personale per Luca Calvano che ha fermato il crono a 48”62 migliorandosi di tre decimi e portando punti preziosi così come nella gara femminile vinta da Elena Benevelli, specialista dei 400 metri ostacoli, che ha sfiorato il primato con il tempo di 56”94. Settimo posto per Anna Cavalieri che è riuscita a migliorarsi correndo in 58”84.

Exploit di Lucia Quaglieri che ha migliorato il primato personale nei 400 ostacoli con il tempo di 1:00.82 che al fotofinish le ha regalato la vittoria.

Lanci: Pilato e Braghieri al successo. Grande miglioramento, e quasi 100 punti in più, sono arrivati dal disco di Martin Pilato che a Forlì ha scagliato a 54,69 portando 950 punti in casa Fratellanza. Doppio successo per Virginia Braghieri prima nel disco con la misura di 38,76 poi nel getto del peso con la misura di 10,90, mentre al maschile seconda piazza per Giacomo Drusiani con la misura di 13,72. Quarta misura per Sara Corradin nel giavellotto con la misura di 31,72.

Salti : Modena vince l’alto. Nel salto in alto Sara Modena ha vinto la gara valicando al primo tentativo la misura di 1,73 senza poi trovare quella perfezione per andare oltre a 1,75. Il podio è stato tutto made in Fratellanza con Tiddy Faye (2° 1,60) e Anna Bondi (3° 1,57) a completare il podio. Nella gara maschile quinta piazza per Giovanni Mailli con 1,92 metri mentre nell’asta femminile argento per Sara Corradin con 3,40 e bronzo per Anna Cicognani con 3,30. Nel salto in lungo secondo posto per Giorgio Setti con 6,51 mentre settimo posto per Bianca Mantovani nella gara femminile con la misura di 5,32 appena davanti a Rossella Mattioli con 5,26.Nel triplo settima misura per Giulia Giovanardi con 11,46.

Bene il mezzofondo. I 1500 metri sono stati corsi da Omar Stefani in 4:01.44, crono che gli ha consentito di piazzarsi quarto, settimo Pier Paolo Tresauro in 4:08.00. Negli 800 metri Giada Serafini ha limato ancora una volta il personale stagionale chiudendo la sua gara in 2:20.11 all’ottavo posto, dodicesima Chiara Tognin in 2:24.74. Nei 3000 metri siepi Chiara Bazzani è riuscita a realizzare il tempo minimo richiesto per la partecipazione ai campionati italiani di categoria vincendo in 12:14.06. Nei 5000 metri sesto posto per Maria Chiara Cascavilla con 18:46.02.